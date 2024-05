Energylandia, czyli największy Park Rozrywki w Polsce, w cenie jednego biletu ma dla nas aż 133 atrakcje rozłożone na siedem stref tematycznych. Fabryka spełniania marzeń w Zatorze oferuje nam szeroki wybór miejsc, od kolorowych karuzel dla najmłodszych, przez emocjonujące rollercoastery dla poszukiwaczy mocniejszych wrażeń, po spokojne rejsy po parkowych rzekach, idealne dla całej rodziny.

Ponadto, podczas tego magicznego weekendu, Goście Parku będą mieli okazję zanurzyć się w świecie pełnym słodkości, babeczek, kolorowych balonów oraz licznych gier i zabaw. Kinder Party to bowiem wydarzenie, które łączy pokolenia i pozwala każdemu poczuć się jak dziecko. Na najmłodszych Gości w strefie Bajkolandii czekać będą warsztaty plastyczne, a także dodatkowy pokaz "Magic Tricks”. W Smoczym Grodzie będzie można spotkać księżniczkę oraz wziąć udział w pasowaniu na rycerza. Nieziemsko zapowiada się także Sweet Kids Disco w Toffee Theatre. Dodatkowo, w najnowszej strefie Sweet Valley możemy wziąć udział w Sweet Games z animatorami, jak i maskotkami oraz przekonać się, jak wyglądają Crazy Balloons. Całość atrakcji w Parku okrasi zakręcone Koło fortuny.

W Sweet Valley poczujesz się jak dziecko

Gdzie najlepiej rozpocząć nostalgiczną podróż do dziecięcych lat? Doskonale sprawdzi się Sweet Valley - najnowsza strefa w Parku, oferująca 10 różnorodnych atrakcji skierowanych głównie do najmłodszych Gości. Oprócz emocjonujących rollercoasterów, takich jak Fluff Choco Chip Creek i Nacomi Honey Harbour, rodziny mogą korzystać z takich atrakcji jak Candy Carousel, przyciągającej wzrok najmłodszych swoim niezwykle kolorowym wyglądem, czy z Crazy Barn, która naprawdę solidnie nami zakręci!

Kinder Party to nie tylko niesamowite rollercoastery, ekscytujące atrakcje i kulinarna uczta. Organizatorzy przygotowali również niezapomniane występy i widowiska z udziałem utalentowanych artystów. Co znajdziemy w ofercie dedykowanych show? Niemal wszystko! Od magicznego "Bubble Show" z mydlanymi bańkami, przez ekscytujące "Magic Tricks", po "Energy de Circo - Fantastica", gdzie cyrkowcy prezentują swoje akrobatyczne umiejętności. Dzieci z pewnością będą zachwycone "Spotkaniem z Maskotkami" oraz "Sceną Kids-Show", oferującymi interaktywną zabawę i spotkania z ulubionymi postaciami.

Udało się stworzyć miejsce dla całych rodzin

Otwarcie Sweet Valley, gdzie królują atrakcje dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, jest kolejnym dowodem pokazującym, że Park w Zatorze mocno stawia na rodzinne wypady. Liczba osób, które decydują się na przyjazd do Energylandii całymi familiami rośnie, a Park dzięki swoim inwestycjom staje się coraz bardziej przyjazny dla najmłodszych.

Dołączcie do nas podczas Kinder Party, gdzie każdy moment jest jak strona z książki pełnej najpiękniejszych dziecięcych opowieści. To wydarzenie, którego nie można przegapić – magiczny weekend pełen niespodzianek i dziecięcej beztroski czeka na Was już 1 i 2 czerwca!

Kinder Party w Energylandii wspierane jest przez szereg znakomitych partnerów, wśród których znajdziemy Nacomi, Fluff Superfood, Nestle Garden Gourmet, Toffifee, Nimm2 Śmiejżelki, Smaki Zdrowia, Made in Małopolska oraz Piccolo. Dzięki ich obecności Goście będą mogli otrzymać dodatkowe gadżety, ale i wziąć udział w warsztatach kulinarnych i stworzyć m.in. znakomite kremy, czy skosztować owocowego napoju z bąbelkami!