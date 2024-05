Rodzice, dziadkowie czy opiekunowie, którzy planują tego dnia podróże koleją mogą skorzystać z promocji skierowanych do rodzin i grup. Jedną z nich jest oferta Taniej z Bliskimi uprawniająca do 30% zniżki dla grupy od 2 do 6 osób, obejmująca przejazdy pociągami kategorii TLK lub IC. Bilet należy kupić najpóźniej na 3 dni przed podróżą. Warto pamiętać, że w ramach oferty można dodatkowo skorzystać z przysługującej ulgi ustawowej. Rodziny planujące przejazd pociągiem EIP lub EIC w grupie liczącej od 2 do 5 osób, a jedną z nich jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego.

PKP Intercity dla dzieci: piknik w Lublinie i bezpłatne podróżowanie dla dzieci i młodzieży

1 czerwca zapowiada się niezwykle. Tego dnia PKP Intercity zaprasza na piknik, który odbędzie się przy pl. Dworcowym w Lublinie w godz. 10.00-15.00. W programie: zwiedzanie pociągów, spotkanie z konduktorem, odwiedzenie kabiny maszynisty i spotkanie z pracownikami WARS, gdzie na dzieci będą czekały upominki, słodycze oraz napoje, a na rodziców pyszna kawa.

W trakcie imprezy dzieci będą mogły wziąć udział w przygotowanych animacjach, zabawach i konkursach z nagrodami. Wśród atrakcji: pokaz baniek mydlanych, symulator rzutów do kosza, rodzinna gra XXL – TWISTER, poczęstunek w postaci waty cukrowej, lizaków i popcornu. Dla najmłodszych uczestników imprezy przygotowano: basen z kulkami, kącik z tatuażami, bransoletkami oraz bajkowymi fryzurami. O każdej pełnej godzinie na wspólną zabawę i pamiątkowe zdjęcia na scenie zaprosi Edek, uwielbiana przez dzieci, firmowa maskotka PKP Intercity.

„Podróże koleją w Dzień Dziecka”

Dzieci pracowników narodowego przewoźnika narysowały swoje podróże pociągami. Marta (l. 12,5), Paulina (l. 7), Róża (l. 5), Leokadia (l. 11), Julian (l. 10), Filip (l. 9), Patrycja (l. 7), Julia (l. 6), Jan (l. 4), Agnieszka (l. 3), Lidia (l. 3).

