Spacer i plac zabaw - najlepsza aktywność dla dziecka?

Drogi Rodzicu, zdaję sobie sprawę, że nasz styl życia ciągle się zmienia i coraz częściej jako gatunek homo sapiens z pozycji wyprostowanej skłaniamy się ku pozycji siedzącej. Dlatego też spacer z dzieckiem i pójście na plac zabaw jest świetną formą:

dotlenienia organizmu,

rozruszania ciała, a w końcu

wzmocnienia więzi z dzieckiem.

Absolutnie nie rezygnujmy z tej formy aktywności, a wręcz wplatajmy ją do codziennej rutyny, ponieważ ma ona niezwykle pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Nie bez przyczyny place zabaw budowane są na wszystkich osiedlach mieszkaniowych, przy szkołach podstawowych i przedszkolach, a także na prywatnych podwórkach.

Czego dziecko uczy się na spacerze i na placu zabaw?

Spacer i plac zabaw uczy dziecko cierpliwości, komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz współpracy z innymi, zaczynając od dorosłych rodziców po rówieśników, młodsze i starsze dzieci napotykane podczas tych aktywności. Wszystko to wspomaga prawidłowy rozwój dziecka. Dodatkowo spacerujemy i bawimy się na świeżym powietrzu, co pozwala na dotlenienie organizmu. Warto zwrócić uwagę n to, że wymienione aktywności nic nie kosztują.

Jaki plac zabaw wybrać na podwórko?

Terapeuta integracji sensorycznej wymienia szereg zdolności, jakie dziecko nabywa podczas zabawy na huśtawce, zjeżdżalni, karuzeli, huśtawce wagowej i w piaskownicy. Poniższe punkty, można również wziąć pod uwagę przy wyborze zabawek na własne podwórko. Na czym najbardziej nam zależy, aby dziecko wykształciło przy okazji zabawy? Sprawdźmy, który element placu zabaw pobudza tę umiejętność.

Jakie umiejętności rozwija plac zabaw?

A jakie umiejętności dziecko rozwija, korzystając z poszczególnych elementów placu zabaw? Sprawdźmy! Poniżej wymienione są zdolności rozwijane na poszczególnych elementach placu zabaw.

Huśtawka dla dzieci – umiejętności SI

Na huśtawce dziecko:

wzmacnia mięśnie,

uczy się współpracy poszczególnych części ciała,

powoduje współpracę obu półkul mózgowych,

rozwija równowagę i koordynację ruchową,

uczy się oceniać ryzyko i zaplanować ruch,

uspokaja się.

Zjeżdżalnia dla dzieci – umiejętności SI

Na zjeżdżalni dziecko:

rozwija równowagę i koordynację,

uczy się odpowiedniego balansowania ciałem,

uczy się cierpliwości,

uczy się upadania,

uczy się przełamywania własnych słabości.

Karuzela dla dzieci – umiejętności SI

Na karuzeli dziecko:

rozwija równowagę i koordynację,

tworzy nowe połączenia miedzy neuronami w mózgu.

Piaskownica dla dzieci – umiejętności SI

W piaskownicy dziecko:

rozwija motorykę małą,

rozwija zmysł dotyku,

rozwija wyobraźnię i kreatywność,

uczy się otwartości, towarzyskości i komunikacji.

Huśtawka wagowa dla dzieci – umiejętności SI

Na huśtawce wagowej dziecko:

rozwija równowagę,

uczy się koncentracji uwagi,

rozwija układ nerwowy,

uspokaja się.

Podsumowanie

Spacer z dzieckiem i zabawa na placu zabaw to jedne z najlepszych aktywności, jakie można wybrać dla swojego dziecka. Mam nadzieję, że poczuliście Państwo choć odrobinę motywacji do częstszych tego rodzaju wyjść z dzieckiem.

Wioleta Myszak, terapeuta SI