O Decathlonie słów kilka

Decathlon to znany producent i dystrybutor odzieży, obuwia oraz sprzętu sportowego. W Polsce pierwszy sklep otwarto w 2001 roku, a obecnie w kraju działa ponad sześćdziesiąt punktów sprzedaży. Klienci mogą również dokonywać zakupów online poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną.

Reklama

Odzież i obuwie dla maksymalnego komfortu

Asortyment sieci sklepów Decathlon obejmuje ubrania, buty oraz akcesoria sportowe przeznaczone zarówno do dyscyplin całorocznych – np. biegania czy fitnessu – jak również te dla fanów letnich i zimowych sportów, m.in. pływania, nurkowania, jazdy na rowerze czy narciarstwa. Oferta jest dostosowana do potrzeb dorosłych miłośników ruchu, nastolatków oraz dzieci. Wśród odzieży i obuwia znajdują się jednak nie tylko modele stricte treningowe, ale i te odpowiednie na co dzień – np. do szkoły czy na spacer. Mowa m.in. o wygodnych dresowych kompletach, oddychających T-shirtach czy sneakersach, które zapewniają komfort nawet podczas bardzo długich spacerów.

Warto wiedzieć! Na produkty z kategorii Powrót do szkoły obowiązuje aktualnie kod rabatowy („BTS”), który gwarantuje 20% zniżki na drugi tańszy produkt. To szansa na jeszcze większą oszczędność podczas kompletowania odzieży i akcesoriów na nowy rok szkolny!

Powrót do szkoły? Sprawdź ofertę Decathlon

Każdego roku marka Decathlon dba o potrzeby swoich młodszych klientów, którzy wraz z końcem sierpnia zaczynają myśleć o powrocie do szkoły. W asortymencie sklepu czekają ubrania, obuwie oraz dodatki dla uczniów w każdym wieku – zarówno pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają przygodę w szkolnej ławce, jak i młodzieży, która zbliża się już do zakończenia podstawówki.

Wytrzymałe i pojemne plecaki, oddychająca odzież na zajęcia sportowe, miękkie, komfortowe dresy, praktyczne i solidne bidony na wodę, wygodne trampki i tenisówki na długie dni w szkole… – to zaledwie niewielka część oferty, jaka czeka w sklepach Decathlon na dzieci oraz ich rodziców.

Asortyment Decathlonu obejmuje również akcesoria niezbędne podczas zajęć na pływalni – m.in. kostiumy kąpielowe dla dziewczynek i chłopców, czepki, okulary do pływania czy ręczniki z mikrofibry, które można z łatwością złożyć do bardzo niewielkich rozmiarów.

A jeśli dziecko mieszka w pobliżu szkoły i zechce dojeżdżać do niej w ciepłe dni na rowerze lub hulajnodze, rodzic bez trudu znajdzie w Decathlonie idealny model pojazdu – dostosowany do wzrostu i w pełni bezpieczny. W asortymencie nie zabrakło też ochraniaczy oraz kasków na głowę, nakolanników do gry w koszykówkę lub siatkówkę, rakiet tenisowych czy przeciwdeszczowych turystycznych kurtek w sam raz na jesienne szkolne wycieczki.

Reklama

W ofercie przygotowanej specjalnie na powrót do szkoły znajduje się prawie 1900 artykułów, które pozwolą dzieciom i nastolatkom czuć się komfortowo podczas nauki, zajęć sportowych czy domowego odpoczynku po lekcjach. To propozycje marek własnych Decathlonu i te pochodzące od znanych producentów sportowego asortymentu – np. firmy Nike, Puma, Asics czy New Balance. Co najważniejsze, wyróżnia je duża wytrzymałość oraz wysoka jakość, dzięki czemu są one w stanie służyć małym odkrywcom i starszym uczniom jeszcze w kolejnych latach nauki – z wyjątkiem odzieży czy butów, z której zwyczajnie można wyrosnąć.

A po szkole… czas na rozwój dziecięcych pasji!

Rok szkolny to nie tylko lekcje i odrabianie prac domowych, ale również nieco czasu wolnego, który dzieci często wykorzystują na realizację swoich pasji. Zajęcia z piłki nożnej, jazda konna, sztuki walki, gimnastyka artystyczna… – młodzi klienci znajdą w Decathlonie niezbędny ubiór i sprzęt sportowy bez względu na to, jakiemu hobby oddają się po szkole. W ofercie sieci sklepów dostępne są ponadto produkty z takich kategorii jak Balet i taniec klasyczny, Judo, Taekwondo, Koszykówka, Piłka ręczna czy Lekkoatletyka. Nie ma więc znaczenia, czy akcesoriów na zajęcia poszukuje aspirująca primabalerina, przyszły piłkarz Ekstraklasy czy mały rekordzista w biegu przez płotki. Producent od zawsze bierze pod uwagę na zróżnicowane upodobania klientów – a to jedynie przyciąga kolejnych zadowolonych sportowców.

Co wyróżnia produkty z asortymentu Decathlon?

Odzież, obuwie i akcesoria z oferty Decathlonu to solidne rozwiązania, które z powodzeniem towarzyszą fanom aktywnego stylu życia nawet przez wiele lat bez żadnych uszkodzeń. Koszulki, spodnie czy bluzy wykonane są z wytrzymałych i przyjemnych w dotyku tkanin, a torby i plecaki – z wyjątkowo trwałych materiałów odpornych na szybkie przecieranie. Jakość artykułów idzie w parze z atrakcyjnymi cenami, które pozwalają na dużą oszczędność – a zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na zakup niezbędnych podręczników czy akcesoriów plastycznych do szkoły.

Co więcej, odzież, obuwie i dodatki z oferty producenta wyróżniają się też ciekawym designem, który doceni niejedno dziecko i rodzic. Duży wybór kolorów, wzorów, fasonów i marek sprawia, że można z łatwością dopasować je do osobistych upodobań czy osobowości. Wśród propozycji do szkoły z asortymentu Decathlon znajdują się zarówno te w żywych, przykuwających oko kolorach, jak i te stonowane, w uniwersalnym wydaniu – i dla dziewcząt, i dla chłopców. Producent zadbał o to, aby jego asortyment zadowalał klientów pod każdym względem – zarówno wyglądu oraz użytych materiałów, jak również wygody użytkowania.

Jeśli szukasz ubrań, obuwia lub akcesoriów na nowy rok szkolny swojej pociechy, ruszaj na zakupy do Decathlonu i ciesz się ciekawymi nabytkami w zaskakujących cenach. Bez względu na to, czy Twoje dziecko potrzebuje nowego plecaka, czy chcesz zapisać go na nowe zajęcia pozalekcyjne, w tej sieci sportowych sklepów na pewno znajdziesz to, czego szukasz. A jeżeli skorzystasz z kodu „BTS” lub kuponów rabatowych z Dziennik.pl, zaoszczędzisz na szkolnych zakupach jeszcze więcej! Nie pozostało więc nic innego, jak przejść do kategorii Powrót do szkoły i rozpocząć poszukiwania…