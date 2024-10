Problemy związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży potęguje ograniczony dostęp do specjalistów. W Polsce brakuje około 27 proc. psychologów szkolnych, a 450 gmin (czyli aż 16 proc. wszystkich samorządów terytorialnych) nie ma ani jednego psychologa na etacie**. Z tego powodu działania wspierające zdrowie emocjonalne są kluczowe.

Fundacja Zaczytani.org, we współpracy z Amazon, po raz kolejny wyszła naprzeciw tym wyzwaniom. Efektem wspólnej inicjatywy jest bajka terapeutyczna pt. „Żółta czapka”, stworzona w ramach projektu „Zdrowie w Głowie” realizowanego wspólnie z Fundacją TVN.

– W Amazon wierzymy, że wspieranie zdrowia psychicznego dzieci to inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Dlatego realizujemy szereg długofalowych inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości życia najmłodszych. We współpracy z ekspertami i organizacjami tworzymy projekty zwiększające świadomość wśród rodziców i nauczycieli oraz dostarczające dzieciom narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi. Taką właśnie rolę pełni również bajka „Żółta czapka” – mówi Barbara Krystosiak, menadżerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trening pewności siebie poprzez zabawę

Opowiadanie „Żółta czapka” to historia chłopca, który musi przezwyciężyć swoje słabości i zorganizować rowerową wycieczkę dla przyjaciół. To także forma bajkoterapii, której celem jest motywowanie dzieci do budowania pewności siebie i wiary we własne działania. Bajka autorstwa Katarzyny Ryrych – pisarki i nauczycielki – ma na celu pomóc najmłodszym w radzeniu sobie z emocjami, budowaniu poczucia własnej wartości oraz kształtowaniu zdrowej samooceny.

– Amazon podjął się tematu kryzysu psychicznego wśród dzieci i młodzieży, oraz po raz kolejny zaprosił do tego wyzwania Fundację Zaczytani.org. Wspólnie stworzyliśmy bajkę, która pomaga dzieciom uwierzyć we własne siły oraz inspiruje do codziennego budowania poczucia własnej wartości. Dodatkowo zadbaliśmy o aspekt edukacji emocjonalnej – niezbędnej do życia w dobrostanie i wzmocnienia odporności psychicznej. „Żółta czapka” to narzędzie nie tylko edukacyjne, ale również terapeutyczne– podkreślaAgnieszka Machnicka, prezeska Fundacji Zaczytani.org.

Fundacja oraz Amazon podjęli konkretne kroki, by dotrzeć z pomocą do jak największej liczby dzieci, nie tylko poprzez udostępnianie materiałów online, ale także bezpośrednie działania w szkołach, domach kultury i bibliotekach. W efekcie „Żółta czapka” dotarła już do ponad 14 tysięcy szkół podstawowych, 350 specjalnych ośrodków wychowawczych oraz 3 200 bibliotek.

Wsparcie merytoryczne dla opiekunów

Oprócz samej bajki, materiał zawiera pakiet edukacyjny dla nauczycieli, rodziców i opiekunów, obejmujący m.in. gotowe scenariusze zajęć. Mają one na celu ułatwienie pracy z tekstem oraz wsparcie opiekunów w prowadzeniu rozmów z najmłodszymi na temat samooceny i sposobów dbania o nią. Ponadto, Karolina Malinowska, psycholożka specjalizująca się w poradnictwie, przygotowała artykuł ekspercki.

– Presja sukcesu, brak akceptacji czy trudności w znalezieniu swojego miejsca w środowisku – z takimi trudnościami spotykają się coraz to młodsze dzieci. Jak pomóc im w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości? Warto obserwować to, w jaki sposób najmłodsi widzą siebie i otaczający świat. Ich zabawy, zwracanie się do siebie czy nawet chęć udziału w różnych zajęciach są wskazówkami, na co zwrócić uwagę i je wesprzeć. Zarówno opiekunowie, jak i nauczyciele odgrywają w tym procesie ważną rolę. Pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny dzieci ma choćby wspólne czytanie bajek. Rozwija ono fantazję i kreatywność. To ogromny kapitał, który z pewnością zaprocentuje w przyszłości – zaznacza Karolina Malinowska.

Pomoc dostępna dla wszystkich

Wszystkie materiały dotyczące „Żółtej czapki” są dostępne bezpłatnie na stronie Fundacji w formie e-booka oraz audiobooka. W przygotowanie tego drugiego zaangażowali się także wolontariusze Amazon z całej Polski, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach aktorskich z Katarzyną Pakosińską i Robertem Motyką.

W ramach poprzednich edycji wspólnego projektu Fundacja Zaczytani.org i Amazon poruszali takie tematy jak równość płci („Teraz mów mi Tosia”) czy osamotnienie („Leśna paczka”). Każda z bajek jest dostępna na stronie Fundacji, gdzie można pobrać je bezpłatnie.

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego pobrania bajki: www.zoltaczapka.zaczytani.org