LEGO Polska i kreatywne zwierzęta w ZOO Łódź

Kampania „She Built That” wystartowała w 2025 r., aby podważyć przestarzałe stereotypy społeczne, które mogą ograniczać potencjał dziewcząt, i aby zachęcić je do postrzegania siebie jako konstruktorki w każdym znaczeniu tego słowa.

Nowe badania podkreślają znaczenie przyjaźni ze zwierzętami w budowaniu kreatywnej pewności siebie wśród dzieci.

22% dziewcząt w Polsce twierdzi, że ich zwierzę domowe nauczyło je większej pewności siebie i wiary w siebie, a 1 na 3 (29%), że ich zabawka w kształcie zwierzęcia pomogła im poczuć się bardziej kreatywnymi.

To kolejny krok w kampanii Grupy LEGO „She Built That”, której celem jest zachęcenie dziewcząt do postrzegania siebie jako konstruktorek.

Grupa LEGO nawiązała współpracę z Bindi Irwin, miłośniczką dzikiej przyrody i zwierząt, aby rozbudzić ciekawość i kreatywną pewność siebie wśród młodych miłośników zwierząt.

Globalne badanie LEGO

Globalne badanie przeprowadzone na grupie 13 250 dzieci w 13 krajach, zlecone przez Grupę LEGO, pokazuje, że zwierzęta mają duży wpływ na rozwój osobisty dziewcząt, a przyjaźń ze zwierzętami - zarówno domowymi, jak i zabawkami - znacznie zwiększa ich kreatywność i dobre samopoczucie emocjonalne. Badanie wykazało, że dziewczynki* tworzą silniejsze więzi ze zwierzętami domowymi i zabawkami przedstawiającymi zwierzęta niż chłopcy, co odgrywa większą rolę w ich życiu społecznym.

W Polsce badanie zostało przeprowadzone na 1000 respondentach, wśród których znalazły się dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Najważniejsze wnioski z badań w kraju obejmują:

Bawienie się zabawkowymi zwierzątkami pomaga zwiększyć poczucie szczęścia dziewcząt (52%), wyobraźnię (17%), kreatywność (20%) i pewność siebie (22%).

Zwierzęta odgrywają rolę w nauczaniu ważnych wartości i umiejętności – dwie na pięć dziewcząt (40%) twierdzi, że zwierzę domowe nauczyło je troskliwości, życzliwości i dbania o innych.

Zabawki przedstawiające zwierzęta inspirują kreatywność – 35% dziewcząt twierdzi, że ich zabawka motywowała je do rysowania, pisania lub tworzenia nowych rzeczy.

Dla 32% dziewcząt co najmniej jedno z ich ulubionych wspomnień wiąże się ze zwierzęciem domowym (24% w przypadku zabawek przedstawiających zwierzęta), a 22% przyznaje, że niektóre z ich najszczęśliwszych chwil to te spędzone na zabawie lub kreatywnej pracy z nimi (19% w przypadku zabawek przedstawiających zwierzęta).

Jedna trzecia dziewcząt w Polsce (33%) opisuje swoją przyjaźń ze zwierzętami domowymi jako kojącą – 39% twierdzi, że jest ona wsparciem, a ponad jedna trzecia określa ją jako przygodę (35%).

Dziewczęta są bardziej skłonne zwierzyć się swojemu zwierzęciu domowemu (34%) lub zwierzęciu-zabawce (19%) niż zaufanemu nauczycielowi (5%), jeśli chodzi o dzielenie się uczuciami, zmartwieniami i sekretami.

Lena Dixen, wiceprezes ds. grupy produktów i podstawowej działalności w Grupie LEGO, powiedziała: „Każda dziewczynka zasługuje na towarzysza, który pobudza jej wyobraźnię, zachęca do autentyczności oraz docenia jej pewność siebie i kreatywność. Nasze badania podkreślają istotną rolę zabawy w pomaganiu dziewczynkom w wyrażaniu siebie, ujawniając, jak zwierzęta — zarówno domowe, jak i zabawki — są potężnym źródłem inspiracji. Dzięki takim inicjatywom, jak LEGO Pet Day Care i warsztaty kreatywności, mamy nadzieję zapewnić dziewczynkom możliwość dzielenia się pomysłami, współpracy i wyrażania swojej prawdziwej kreatywności, czy to poprzez zabawę wyobraźnią, czy budowanie z klocków”.

LEGO Polska i kreatywne zwierzęta w ZOO Łódź

LEGO Polska nawiązało współpracę z Orientarium ZOO Łódź, w ramach której już wkrótce powstanie kreatywna ścieżka edukacyjna inspirowana światem zwierząt. Instalacje zbudowane z klocków LEGO będą zachęcać najmłodszych do odkrywania przyrody poprzez zabawę, pobudzając wyobraźnię i naturalną ciekawość dzieci.

W dniach 20–22 lutegow Łódzkim Orientarium odbędzie się specjalne wydarzenie inaugurujące projekt. Jego centralnym punktem będzie budowa imponującej trzymetrowej mozaiki słonia Aleksandra, którą odwiedzający będą mogli współtworzyć. Po ukończeniu mozaika stanie się stałą instalacją, będąc trwałym symbolem kreatywności i pracy zespołowej, którą będzie można podziwiać w czasie kąpieli stada słoni.

Edukacyjno-kreatywna ścieżka, zostanie zaprojektowana tak, aby zachęcać rodziny do odkrywania świata zwierząt poprzez zabawę. W ramach ścieżki zaprezentowana zostanie wystawa zwierząt zbudowanych w całości z klocków LEGO®, umieszczonych w gablotach i wzbogaconych o angażujące ciekawostki edukacyjne. Łącząc zabawę z nauką, instalacja zaprosi zarówno dzieci, jak i dorosłych do odkrywania świata zwierząt w przystępny, inspirujący i interaktywny sposób.