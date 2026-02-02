Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ostatnim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnowszego rankingu Ministerstwa Cyfryzacji. Pełne zestawienie i szczegółowe statystyki można znaleźć na portalu dane.gov.pl.

Trendy w nadawaniu imion

Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych.

Najpopularniejsze imiona żeńskie

W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do I półrocza 2025 r. Zofia utrzymuje pozycję liderki. Drugie miejsce zajmuje Zuzanna. Maja awansowała na trzecią pozycję, wyprzedzając Laurę.

Top 10 imion dla dziewczynek:

(w nawiasach – pozycja z I połowy 2025 r.)

Zofia - 4415 Zuzanna – 3881 (skok o jedną pozycję) Maja – 3873 (spadek z 2. miejsca) Laura - 3821 Hanna - 3452 Julia - 3207 Oliwia - 3067 Pola - 2812 Alicja - 2788 Emilia – 2556 (dołącza do czołówki z miejsca 12.)

Najpopularniejsze imiona męskie:

Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.

Top 10 imion dla chłopców:

(w nawiasach – pozycja z I połowy 2025 r.)

Nikodem – 5772 Antoni – 5253 Leon – 5079 (skok z miejsca 4.) Jan – 5054 (spadek z miejsca 3.) Aleksander – 4687 Franciszek – 4548 Ignacy – 4222 Stanisław – 3554 Jakub – 3386 Mikołaj – 3215

Imiona dla szukających oryginalności

Nie wszyscy rodzice podążają za trendami. Wybierają imiona rzadziej spotykane, np.:

- dziewczynki: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123)

- chłopcy: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94), Makar (86)

Popularność takich imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. Warto pamiętać, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana.

Drugie imię – tradycja nadal żywa

Choć dawniej drugie imię miało zapewniać opiekę patrona, dziś często jest ukłonem w stronę tradycji rodzinnych. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne:

- chłopcy: Jan, Piotr, Józef

- dziewczynki: Maria, Anna, Zofia