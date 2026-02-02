- Trendy w nadawaniu imion
- Najpopularniejsze imiona żeńskie
- Top 10 imion dla dziewczynek:
- Najpopularniejsze imiona męskie:
- Top 10 imion dla chłopców:
- Imiona dla szukających oryginalności
- Drugie imię – tradycja nadal żywa
Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w ostatnim półroczu 2025 roku. Tak wynika z najnowszego rankingu Ministerstwa Cyfryzacji. Pełne zestawienie i szczegółowe statystyki można znaleźć na portalu dane.gov.pl.
Trendy w nadawaniu imion
Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności. Analiza danych pokazuje, jakie wybory dominowały wśród rodziców w ostatnim roku oraz które imiona należą do najrzadszych.
Najpopularniejsze imiona żeńskie
W rankingu imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do I półrocza 2025 r. Zofia utrzymuje pozycję liderki. Drugie miejsce zajmuje Zuzanna. Maja awansowała na trzecią pozycję, wyprzedzając Laurę.
Top 10 imion dla dziewczynek:
(w nawiasach – pozycja z I połowy 2025 r.)
- Zofia - 4415
- Zuzanna – 3881 (skok o jedną pozycję)
- Maja – 3873 (spadek z 2. miejsca)
- Laura - 3821
- Hanna - 3452
- Julia - 3207
- Oliwia - 3067
- Pola - 2812
- Alicja - 2788
- Emilia – 2556 (dołącza do czołówki z miejsca 12.)
Najpopularniejsze imiona męskie:
Wśród chłopców Nikodem utrzymuje pierwsze miejsce. Tuż za nim są Antoni i Leon, który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana.
Top 10 imion dla chłopców:
(w nawiasach – pozycja z I połowy 2025 r.)
- Nikodem – 5772
- Antoni – 5253
- Leon – 5079 (skok z miejsca 4.)
- Jan – 5054 (spadek z miejsca 3.)
- Aleksander – 4687
- Franciszek – 4548
- Ignacy – 4222
- Stanisław – 3554
- Jakub – 3386
- Mikołaj – 3215
Imiona dla szukających oryginalności
Nie wszyscy rodzice podążają za trendami. Wybierają imiona rzadziej spotykane, np.:
- dziewczynki: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131), Solomiia (123)
- chłopcy: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94), Makar (86)
Popularność takich imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. Warto pamiętać, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana.
Drugie imię – tradycja nadal żywa
Choć dawniej drugie imię miało zapewniać opiekę patrona, dziś często jest ukłonem w stronę tradycji rodzinnych. Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne:
- chłopcy: Jan, Piotr, Józef
- dziewczynki: Maria, Anna, Zofia
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję