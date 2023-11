Łożysko powstaje tylko wtedy, gdy kobieta zachodzi w ciążę. Jest ono organem przejściowym, to znaczy, że poza okresem ciąży nie ma go w organizmie. Jednak, gdy dochodzi do zapłodnienia, pojawiające się z czasem łożysko jest niezbędnym elementem zdrowej ciąży.

Łożysko też trzeba urodzić

Dla wielu kobiet jest to dużym zaskoczeniem. W czasie porodu nie rodzi się tylko dziecka, ale kilka chwil później kobieta rodzi również łożysko. Spełniło ono swoją funkcję wykarmienia i ochrony rozwijającego się płodu i teraz jest już zbędne. Poród łożyska zazwyczaj już nie boli (i jest niczym w porównaniu z urodzeniem dziecka).

Łożysko jest organem, który pełni kilka funkcji

Gdy dziecko wciąż jest w macicy, łożysko pełni takie same funkcje jak płuca, nerki i wątroba dla człowieka, który żyje po drugiej stronie brzucha. Dostarcza tlen, glukozę, wartości odżywcze i przeciwciała do dziecka, jednocześnie filtrując dwutlenek węgla z krwi dziecka.

Zarówno krew dziecka, jak i matki przepływa przez łożysko, ale się nie miesza

W każdej minucie krew jest pompowana do łożyska, które wymienia ją i wartości odżywcze i z powrotem transportuje do organizmu matki. Krew matki i dziecka nigdy się nie mieszają. Gdyby tak się działo, układ odpornościowy matki wytwarzałby przeciwciała, żeby pozbyć się „intruza”. Tak się jednak nie dzieje. Zamiast tego krew matki i dziecka przemieszczają się osobnymi tętnicami. Odkryto za to, że przez łożysko dostają się do organizmu matki komórki dziecka, które można potem odkryć w tkankach w ciele matki. W ten sposób pomagają się organizmowi matki regenerować w wymagającym czasie jakim jest ciąża.

Można mieć więcej niż jedno łożysko?

Sytuacja dotyczy ciąż bliźniaczych. Nie znaczy to jednak, że każda ciąża bliźniacza będzie miała podwójną ilość łożysk. Wszystko zależy od tego, kiedy podzieliło się jajeczko i jaki to rodzaj ciąży. Z większej ilości łożysk ucieszyłyby się osoby, które planują zjeść łożysko po narodzinach dziecka. Nie jest to popularna opcja, w polskich szpitalach zapewne trudna do wywalczenia (łożysko staje się odpadem medycznym), ale są miejsca na świecie, w których łożysko podaje się specjalnej obróbce i zjada. Robi się to, wierząc iż łożysko dostarczy ekstra wartości odżywczych i pomoże się zregenerować po czasie ciąży i porodu.