Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstotliwości występowania, ginekologicznym nowotworem wśród kobiet. Rozpoczyna się od infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego, którą łatwo można wykryć w rutynowym badaniu cytologicznym. Niestety zaledwie 1/3 Polek wykonuje to badanie regularnie, a duża umieralność na ten typ raka plasuje Polskę w niechlubnej czołówce. Jak wygląda sytuacja, gdy kobieta zachodzi w ciążę? Czy w ciąży trzeba robić cytologię?