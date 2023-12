Herbata jest podstawowym napojem w wielu domach. Od kiedy można podawać ją dziecku i czy są jej rodzaje, na które trzeba uważać?

Od kiedy dziecko może pić herbatę?

Na początek jasno trzeba zaznaczyć, że do ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia powinno być one karmione tylko i wyłącznie mlekiem (matki lub mieszanką mlekozastępczą). Wiele osób ze starszego pokolenia może sugerować dopajanie dziecka herbatkami lub wodą, ale nie ma takiej potrzeby i są to nieaktualne wytyczne. Uważać również trzeba na wszelkie produkty na sklepowych półkach, które reklamowane są jako odpowiednie dla dzieci młodszych niż pół roku. Bez wyraźnych wskazań lekarskich nie ma potrzeby podawania dziecku niczego innego niż mleko. Uważaj także na popularną herbatkę z kopru włoskiego, który może wręcz dziecku zaszkodzić. A zatem do momentu rozszerzania diety, po skończonym 6. miesiącu dziecko pije tylko mleko i to ono zaspokaja wszystkie jego potrzeby. Nie znaczy to również, że dziecko siedmiomiesięczne ma nagle dostać butelkę herbaty do wypicia.

Reklama

Co do picia po szóstym miesiącu?

Reklama

Podstawowym napojem w życiu dziecka (i dorosłego) powinna być woda. I tak naprawdę, poza mlekiem matki to ona powinna być głównym źródłem zaspokajania pragnienia. Zaleca się unikanie słodzonych napojów, bardzo mocne ograniczanie soczków. A jak jest z ziołami i herbatkami? Wydawać się może, że zioła nie szkodzą dziecku, są przecież naturalne i zdrowe. Pamiętać jednak należy, że jeszcze niedawno zioła były jedynymi substancjami leczniczymi i napary z ziół nie pozostawiają organizmu obojętnym. Dodatkowo wiele napojów opartych na ziółkach nie podlega tak ścisłej kontroli, wiec nie mamy do końca pewności, jak bardzo sprawdzona jest substancja, którą chcemy podać dziecku w dedykowanej dla niego herbatce. Kiedy zaczniesz wprowadzać do diety dziecka różne napary, rób to ostrożnie i obserwuj reakcje dziecka. Parz też o wiele słabsze napoje.

Zioła i herbatki bezpieczne dla dzieci

Zanim sięgniesz po jakiś napar, przeczytaj dokładnie jego skład. Choć na opakowaniu może być napisane "maliny”, może się okazać, że prócz nich, w torebce znajdują się również inne zioła. A zatem także tutaj sprawdza się zasada czytania etykiet. Do stosunkowo bezpiecznych naparów należą: melisa, pokrzywa, czystek, kwiat lipy. Popularny rumianek może wywoływać alergię, wiec podawaj go z ostrożnością. Jeżeli chodzi o same herbatki, najbezpieczniej podawać te z owoców: malinowe, jabłkowe, dzikiej róży. Po skończonym roku można podać klasyczną herbatę, ale zwracaj uwagę na to, by była bez teiny (substancja podobna do kofeiny). Bezpieczne są też herbatki rooibos. Herbaty zielone, czarne, białe powinny być podawane dzieciom sporadycznie i jako słaby napar.