Utrzymanie swoich noworocznych postanowień to nie jest łatwa sprawa. Wielu z nas się to nie udaje, są jednak i takie osoby, które wykorzystują czas nowego roku na to, by wnieść pozytywne zmiany do swojego życia.

Czy wyznaczanie noworocznych postanowień przez dziecko ma sens?

Czym są noworoczne postanowienia? To nic innego, niż wyznaczanie sobie konkretnych celów, które chce się osiągnąć. Jeżeli spojrzymy na nie właśnie w ten sposób, to rzeczywiście, tworzenie takich postanowień ma sens. Co więcej, może przynieść dziecku konkretne korzyści. Wyznaczenie celu, a potem jego realizacja to konkretna dawka lekcji dobrej organizacji, cierpliwości i wytrwałości. Nie trzeba mówić, jak ważne są to umiejętności w życiu zarówno dziecka, jak i dorosłego. Żeby jednak realizacja tego zadania zakończyła się sukcesem, a nie wielką porażką, należy przeprowadzić je rozsądnie.

Metoda małych kroków

Przede wszystkim cele, które dziecko chce zdobyć powinny być realne do osiągnięcia. Wydaje się to być oczywistym założeniem, ale jednak wiele z naszych dorosłych postanowień jest często ponad nasze możliwości i taką wizję możemy też narzucić dziecku. Tymczasem większą szansę powodzenia mają te rzeczy, które są wprowadzane małymi krokami i które ewentualnie uruchomią kolejne pożądane zmiany. Zamiast więc zachęcać dziecko do deklaracji w guście "nie będę jeść słodyczy" albo "będę mieć same szóstki", warto wyjaśnić, że te zobowiązania są bardzo ogólne i trudne do zrealizowania. Nie chodzi o brak wiary w dziecko, ale o to jak działa ludzki umysł i wola. Dlatego pomóż dziecku znaleźć małe cele, które łatwiej będzie zrealizować. Na przykład: nauczę się czterech nowych słówek z angielskiego w tygodniu, w środy nie będę jeść słodyczy.

Towarzysz dziecku w realizacji postanowień

Bardzo ważne jest również, by dziecko nie zostawało samo z realizacją swoich postanowień. Jeżeli jego celem będzie nauczenie się 40 nowych słówek w pierwszym kwartale, pomóż dziecku opracować plan, pokaż jak kontrolować postępy i ewentualnie wprowadzać modyfikacje. Dziecko nie ma jeszcze takich umiejętności, więc to kolejna doskonała lekcja organizacji i dążenia do celu. Czasami trzeba będzie zmienić metodę albo zmienić sam cel.

Jeszcze lepiej, gdy sama też masz swoje postanowienie i razem rozmawiacie o tym, jak idzie jego realizacja. Również wobec siebie możesz stosować podobne działania kontrolujące postępy. Nauka krytycznego przyglądania się własnym działaniom to bardzo cenna lekcja. Nawet jeśli nie uda się zrealizować noworocznego postanowienia, wspólny czas i lekcje z niego płynące nie będą zmarnowane.