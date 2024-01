Na czym polega "żłobkowe”?

"Żłobkowe” to świadczenie, o które rodzic może się ubiegać na sfinansowanie opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekunki. Jest wypłacane przez ZUS. Wynosi do 400 złotych, jednaknie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka. Do kwoty nie wliczają się opłaty za wyżywienie. Pieniądze nie są wypłacane rodzicom do ręki, ale trafiają bezpośrednio do wybranej placówki lub do opiekunki.

Dofinansowanie wprowadzono w kwietniu 2022 roku. Tzw. żłobkowe, to kolejna forma finansowego wsparcia dla rodzin, obok świadczenia wychowawczego "800 plus", świadczenia "Dobry Start 300 plus" i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (500 zł przez 24 miesiące lub 1 000 zł przez 12 miesięcy na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia).

Kto może dostać "żłobkowe"?

W przypadku "żłobkowego” nie obowiązuje kryterium dochodowe. Przysługuje ono rodzicom, którzy nie korzystają aktualnie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Bez żadnych ograniczeń można zatem dostać pieniądze na pierwsze dziecko. Natomiast na drugie kolejne - jeśli mają mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 36 miesięcy.

Jak złożyć wniosek o "żłobkowe"?

Wniosek o „żłobkowe” można złożyć dopiero wtedy, gdy dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekunki. Jeśli rodzic złoży wniosek w ciągu 2 miesięcy, dofinasowanie zostanie wypłacone od pierwszego dnia pobytu w placówce (lub u opiekunki). Jeśli wniosek wpłynie później, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym go złożono.

Jak informuje ZUS, wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), swój bank, lub portal Emp@tia.