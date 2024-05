Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że otrzymał prawie 3,8 mln wniosków na nowy okres świadczeniowy 2024/2025. Wskazał, że wnioski na nowy okres świadczeniowy obejmują 5,9 mln dzieci, a świadczenie 800 plus przyznano już dla 4,5 mln maluchów.

Reklama

Czy można otrzymać świadczenie za czerwiec

Po pierwsze, nie należy panikować. Jest jeszcze szansa na otrzymanie świadczenia za czerwiec, ale zostanie ono wypłacone z wyrównaniem - zależnie od tego kiedy zostanie wysłany wniosek - w lipcu lub w sierpniu.

Reklama

Jeśli złożysz wniosek do 30 czerwca 2024 roku, otrzymasz prawo do świadczenia za cały okres - od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną przez:

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną,

PUE ZUS

za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Złożenie wniosku a wypłata świadczenia - terminy

od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,

od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,

od 1 do 30 czerwca 2024 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.



Od 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje ZUS.



Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba było składać dodatkowego wniosku.



Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.