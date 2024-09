Dni opieki na dziecko 2024 i 2025 – kiedy i jak je wykorzystać?

Rodzice dzieci do 14. roku życia mają prawo do dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w każdym roku kalendarzowym. Ten przywilej, zagwarantowanyprzezKodeks pracy (art. 188) obowiązujebezwzględu na rodzaj umowy o pracę oraz wymiaretatu. Jedynym warunkiem jest złożenie oświadczenia o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia. Bowiem jak mówi Kodeks pracy:

„Art. 188. [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem]:

Reklama

§1.Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w postaci papierowej lub elektronicznej o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym.”

Reklama

Elastyczne wykorzystanie dni wolnych. Kodeks pracy daje także możliwość elastycznego skorzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym. Zamiast dwóch pełnych dni, rodzic może wówczas wybrać 16 godzin, które może rozłożyć według własnych potrzeb. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla rodziców, którzy łączą wychowanie swoich pociech z pracą zawodową.

Oczywiście przy pracy na część etatu wymiar ten ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. I tak np. przy zatrudnieniu na pół etatu, rodzic ma do dyspozycji 8 godzin. W przypadku zatrudnienia na ¾ etatu jest to 12 godzin do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego. 1/3 etatu to 6 godzin w roku, zaś w przypadku umowy na ¼ etatu to 4 godziny.

Wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem. Aby skorzystać z dwóch dni opieki, dziecko pracownika musi być chore. Dni te są płatne i wliczane w wymiar pracy, bez wpływu na urlop wypoczynkowy. To zatem oznacza, że pomimo wykorzystania dwóch dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, rodzicowi lub opiekunowi dziecka przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze.

opieki na dziecko 2024 i 2025: kiedy najlepiej wykorzystać dni wolne z 2025 roku

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do 14 lat mogą korzystać z dwóch dni wolnych w każdym roku. Zasady ich przyznawania zarówno w 2024, jak i w 2025 roku pozostają niezmienne. Jest to prawo zagwarantowane ustawowo – co oznacza, że pracodawca nie może pozbawić pracownika tego przywileju.

Warto zaznaczyć, że dni te nie kumulują się i nie przechodzą na kolejny rok jako urlop zaległy. Jeśli rodzic nie wykorzysta ich w 2024 roku, nie przejdą one na 2025 rok. Dni opieki przysługują zarówno matce, jak i ojcu. Jednak w przypadku, gdy oboje rodzice są zatrudnieni, dni wolne nie mogą być wykorzystywane jednocześnie.Natomiast przysługują one również w sytuacji, gdy tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka jest zatrudniony.

Ponadto nie ma znaczenia, ile dzieci rodzic wychowuje. Liczba dni wolnych nie zwiększa się w przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka. Jeśli oboje rodzice pracują, mogą podzielić te dni między siebie, np. każdy z nich może skorzystać z jednego dnia, ale muszą to zaplanować w różnych terminach.

Dni opieki nad dzieckiem w 2024 roku należy wykorzystać w bieżącym roku kalendarzowym, czyli do 31 grudnia 2024 roku.Podobnie w przypadku 2025 roku. Wówczas to z dwóch dni opieki będzie mógł skorzystać rodzic lub opiekun dziecka od 1 stycznia do 31 grudnia 2025. W przypadku niewykorzystania dni z 2025 roku, prawo do nich przepada i nie przechodzi na 2026 rok.