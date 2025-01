Kluczowe wnioski po konferencji poświęconej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej #wiemcorobić

Dzieci należą do grupy najbardziej narażonej na zagrożenia związane z nieodpowiednim korzystaniem z internetu. Brak doświadczenia oraz rozwijające się dopiero kompetencje cyfrowe sprawiają, że najmłodsi są szczególnie podatni na cyberprzemoc, uzależnienie od technologii czy manipulacje, takie jak grooming. Internet, choć pełen możliwości edukacyjnych i rozrywkowych, często bywa także źródłem agresji i narzędziem wykorzystywanym do wyrządzania krzywdy.

Grooming i sextortion

Czym są child grooming oraz sextortion? Odpowiedź na to pytanie i wiele więcej cennych informacji zdobyli uczestnicy konferencji prasowej poświęconej kampanii #wiemcorobić. Wydarzenie, które odbyło się 9 stycznia br. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat w Warszawie, było okazją do omówienia kluczowych celów kampanii: zwiększenia świadomości społecznej o zagrożeniach online, budowania nawyków bezpiecznego korzystania z internetu, a także zmniejszania stygmatyzacji ofiar przestępstw internetowych poprzez przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.

„Grooming i sextortion są powszechnym zjawiskiem, a ofiarami są nie tylko dzieci. Jednak to ochrona dzieci i młodzieży jest naszym celem w tej kampanii. Chcemy kształcić odpowiednie nawyki i reakcje, które pozwolą uchronić przed tymi niebezpieczeństwami młode osoby korzystające z internetu. Dążymy do tego, by każdy, kto znajdzie się w takiej sytuacji – dziecko, rodzic, nauczyciel – wiedział, że zamiast odpowiadać sprawcy, jedynym rozwiązaniem jest zgłoszenie przestępstwa właściwym instytucjom. To kluczowe, by zatrzymać przemoc i powstrzymać sprawcę przed krzywdzeniem innych dzieci” – mówi Jolanta Szklarska, Sekretarz Generalna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Eksperci podkreślali, jak ważne jest zachęcanie dzieci do zgłaszania przestępstw i wspieranie ich w trudnych sytuacjach, oferując pomoc psychologiczną – zarówno stacjonarnie, jak i online.

„Nie wszystkie dzieci potrafią wyczuć, kiedy przekraczane są ich granice, wiele z nich ma też trudności z asertywną obroną swoich granic. Child grooming to proces subtelny, jednocześnie bardzo niebezpieczny, dlatego tak ważne jest, by młodzi ludzie wiedzieli, jak się przed nim chronić i aby nie bali się zgłaszać swoich wątpliwości” – tłumaczy Julia Norman, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa.

Podkreślono również, jak istotnym aspektem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, aby potrafili rozpoznawać zagrożenia w sieci i skutecznie wspierać swoich uczniów. Organizatorzy wraz z ekspertami przedstawili konkretne działania i narzędzia, które pozwolą lepiej przygotować dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli do stawienia czoła wyzwaniom cyfrowego świata.

#wiemcorobić

Kampania #wiemcorobić to inicjatywa edukacyjna i prewencyjna, która wystartowała 19 listopada 2024 r. Porusza kluczowe kwestie związane z bezpieczeństwem najmłodszych w cyfrowym świecie. Na stronie kampanii wiemcorobic.pl udostępniono materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli, m.in. scenariusze lekcji dotyczące bezpieczeństwa w sieci, poradniki dla rodziców o tym, jak wspierać dziecko w trudnych sytuacjach, spot wideo oraz film edukacyjny dla dzieci i dorosłych. Ponadto, 16 stycznia nauczyciele będą mogli skorzystać z dedykowanego dla nich webinaru oraz materiałów, które pomogą w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dotyczących zagrożeń internetowych. Materiały w ramach kampanii powstały dzięki wsparciu firmy Pepco, która od lat realizuje wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci m.in. program warsztatowy „Cyfrolatki” dotyczący bezpieczeństwa dzieci w sieci i rozwijania kompetencji cyfrowych.

„Wierzymy, że edukacja i ochrona są kluczem do budowania bezpieczniejszej przyszłości dla naszych dzieci. Dlatego cieszy nas fakt, że wspólnie tworzymy kampanię #wiemcorobić, która w przystępny sposób wyposaża dzieci i młodzież, a także rodziców i nauczycieli w wiedzę i narzędzia do radzenia sobie z zagrożeniami w internecie. Działając wspólnie z ekspertami, możemy mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych w cyfrowym świecie” – mówi Katarzyna Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Oprócz szerokiego grona ekspertów, którzy są zaangażowani w realizację projektu, kampania jest objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji, Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendanta Głównego Policji.

Więcej informacji:www.wiemcorobic.pl