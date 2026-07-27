Technologie w ręku dziecka. Smartfon i internet nie są synonimem problemu

Smartfon coraz rzadziej jest prezentem zarezerwowanym dla nastolatka. Z raportu OECD „How’s Life for Children in the Digital Age?” wynika, że w Polsce własny smartfon ma już ponad 90 proc. dzieci w wieku około 10 lat. To jeden z najwyższych wyników wśród analizowanych krajów. Telefon staje się więc elementem dziecięcej codzienności, jeszcze zanim młody człowiek w pełni rozumie, jak działają internetowe algorytmy, reklamy, ustawienia prywatności czy presja natychmiastowego odpowiadania na wiadomości. Sami musimy się tego nauczyć i przekazać tą wiedzę naszym dzieciom.

Telefon i internet, technologie, które mają dawać bezpieczeństwo

Dla wielu rodziców pierwszy telefon dziecka nie jest wyborem podyktowany potrzebą rozrywki, lecz naturalnym etapem związanym z rosnącą samodzielnością młodego człowieka. Potwierdza to badanie opublikowane w 2025 roku w „Journal of Social and Personal Relationships”. Naukowcy przeanalizowali otwarte wypowiedzi 642 rodziców dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Wśród głównych powodów przekazania dziecku smartfona znalazły się możliwość kontaktu, wspieranie samodzielności, kontrolowanie bezpieczeństwa oraz obawa, że dziecko pozostanie poza grupą rówieśniczą. Badanie pokazało również, jak silnie na decyzje rodziców wpływa presja otoczenia – telefon bywa kupowany nie dlatego, że dziecko jest na niego gotowe, ale dlatego, że „inni już mają”. – Pierwszy telefon często pojawia się w momencie, kiedy rodzice chcą dać dziecku więcej swobody, a jednocześnie nadal mieć możliwość szybkiego kontaktu. To naturalna potrzeba. Warto jednak pamiętać, że samo urządzenie nie uczy odpowiedzialności. Może wspierać samodzielność, ale nie powinno jej zastępować ani służyć do stałego kontrolowania każdego kroku dziecka – mówi Katarzyna Goryluk-Gierszewska, nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej Academy International.

Nie ma sztywno określonej granicy wieku dziecka na nowe technologie

Rodzice często pytają: „Kiedy jest odpowiedni moment?”. Odpowiedź nie sprowadza się jednak do konkretnej liczby zapisanej w kalendarzu. Dwoje dzieci w tym samym wieku może bardzo różnić się dojrzałością, zdolnością kontrolowania impulsów, reakcją na odmowę oraz umiejętnością przestrzegania ustalonych zasad.

Gotowość na pierwszy telefon można rozpoznać po codziennych zachowaniach. Znaczenie ma to, czy dziecko potrafi zadbać o swoje rzeczy, wywiązuje się z prostych obowiązków, respektuje rodzinne ustalenia i umie zakończyć atrakcyjną aktywność mimo niezadowolenia. Równie ważne jest, czy zwraca się do dorosłego, kiedy coś je niepokoi, oraz czy rozumie, że nie należy udostępniać obcym danych, zdjęć, lokalizacji czy haseł. Wiek może być wskazówką, ale nie powinien być jedynym kryterium.

- Przed zakupem telefonu warto zadać sobie pytanie, jak dziecko radzi sobie z granicami również poza światem cyfrowym. Jeśli każda próba zakończenia gry, bajki czy innej przyjemnej aktywności prowadzi do bardzo silnego konfliktu, smartfon prawdopodobnie spotęguje trudność, która już istnieje. Telefon nie rozwija samokontroli automatycznie – wymaga kompetencji, które trzeba wcześniej ćwiczyć w codziennym życiu – wyjaśnia Katarzyna Goryluk-Gierszewska.

Pierwszy telefon nie musi też od razu oznaczać nieograniczonego dostępu do internetu i mediów społecznościowych. W przypadku młodszych dzieci potrzebę kontaktu może zaspokoić prostsze urządzenie na przykład smartwatch. Jeżeli rodzina decyduje się na smartfon, można początkowo ograniczyć liczbę aplikacji, wyłączyć zbędne powiadomienia i stopniowo rozszerzać możliwości urządzenia wraz z rozwojem kompetencji dziecka.

Smartfon to nie to samo co media społecznościowe

Jednym z najczęstszych błędów jest traktowanie zakupu telefonu jako zgody na korzystanie ze wszystkich dostępnych aplikacji. Tymczasem możliwość dzwonienia do rodziców, korzystania z mapy czy kontaktowania się z kolegami nie musi oznaczać natychmiastowego założenia konta w mediach społecznościowych.

Platformy projektowane wokół niekończącego się przewijania treści, rekomendacji algorytmicznych i powiadomień mogą być szczególnie wymagające dla dzieci, które dopiero uczą się regulować uwagę i emocje. Problemem nie jest wyłącznie czas przed ekranem, lecz także rodzaj treści, sposób korzystania z urządzenia oraz to, jakie aktywności telefon wypiera z codzienności.

Raport UNICEF „Childhood in a Digital World” zwraca uwagę, że technologia może wspierać zdobywanie wiedzy, rozwój umiejętności cyfrowych i relacje społeczne. Jednocześnie największe ryzyko dla dobrostanu dzieci wiąże się z kontaktem ze szkodliwymi treściami, cyberprzemocą i niebezpiecznymi doświadczeniami online. Autorzy podkreślają, że samo ograniczanie liczby minut spędzanych przed ekranem nie wystarczy. Potrzebne są bezpieczne, dostosowane do wieku środowiska cyfrowe oraz regularna rozmowa z dzieckiem.

Nie chodzi o to, by przedstawiać internet jako miejsce pełne zagrożeń i budować w dziecku lęk. Powinniśmy natomiast wyjaśnić, że nie każda osoba w sieci jest tym, za kogo się podaje, nie każda informacja jest prawdziwa, a treść wysłana w prywatnej wiadomości może zostać przekazana dalej. Dziecko powinno przede wszystkim wiedzieć, że w przypadku błędu, niepokojącej wiadomości czy kontaktu z niewłaściwą treścią może przyjść do dorosłego bez obawy, że natychmiast straci telefon.

Technologie i urządzenia w życiu dziecka, oznaczają umowę z rodzicami

Zasady najlepiej ustalić przed wręczeniem urządzenia, a nie dopiero po pierwszym poważnym konflikcie. Rodzinna umowa nie musi być skomplikowanym regulaminem. Powinna jasno określać, kiedy telefon może być używany, gdzie odkładamy go na noc, które aplikacje dziecko może instalować i w jakich sytuacjach rodzic ma prawo sprawdzić urządzenie. Warto wspólnie zdecydować, że telefon nie pojawia się przy posiłkach, podczas odrabiania lekcji ani w sypialni po określonej godzinie. Dziecko powinno także wiedzieć, że nie fotografujemy i nie publikujemy wizerunku innych osób bez ich zgody, nie odpowiadamy na wiadomości od nieznajomych i nie dokonujemy zakupów bez wiedzy rodzica. Zasady nie mogą jednak dotyczyć wyłącznie najmłodszego użytkownika. Trudno przekonać dziecko do odkładania telefonu podczas rozmowy, jeśli dorośli stale sprawdzają powiadomienia przy wspólnym stole. Cyfrowe wychowanie opiera się przede wszystkim na modelowaniu zachowania.

– Dzieci bardzo szybko zauważają rozbieżność między tym, czego od nich wymagamy, a tym, co sami robimy. Jeżeli telefon jest zawsze obecny w rękach dorosłego, zakaz korzystania z niego przez dziecko będzie odbierany jako niesprawiedliwy. Rodzinne zasady powinny obowiązywać wszystkich, choć oczywiście mogą uwzględniać wiek, obowiązki i potrzeby poszczególnych osób – mówi Katarzyna Goryluk-Gierszewska.

Warto również jasno powiedzieć dziecku, że choć korzysta ono z telefonu na co dzień, urządzenie pozostaje własnością rodzica, który ponosi odpowiedzialność za sposób jego wykorzystywania, w tym za treści publikowane w internecie. Dlatego możliwość wglądu do telefonu nie powinna być przedstawiana jako naruszenie prywatności czy kara, ale jako jeden z warunków korzystania z urządzenia przez młodego człowieka. – Dziecko powinno od początku wiedzieć, że posiadanie telefonu nie oznacza pełnej niezależności w świecie cyfrowym. Rodzic ma prawo wiedzieć, jakie treści są publikowane za pomocą urządzenia, za które odpowiada. Tę zasadę należy omówić jeszcze przed wręczeniem telefonu, aby nie była później odbierana jako nagła kontrola wynikająca z braku zaufania, lecz jako element wspólnie ustalonych reguł – podkreśla Katarzyna Goryluk-Gierszewska.

Technologie pod kontrolą nie zastąpią zaufania

Aplikacje kontroli rodzicielskiej mogą pomóc ograniczyć nieodpowiednie treści, zakupy, czas korzystania z urządzenia czy kontakt z nieznanymi osobami. Nie powinny jednak stawać się narzędziem do potajemnego śledzenia każdej rozmowy i każdej aktywności dziecka. Młody człowiek powinien wiedzieć, jakie zabezpieczenia zostały wprowadzone i dlaczego. Wraz z wiekiem i rosnącą odpowiedzialnością zakres kontroli powinien stopniowo się zmniejszać. W przeciwnym razie telefon, który miał wspierać samodzielność, może stać się symbolem braku zaufania. – Bezpieczeństwo dziecka nie wynika wyłącznie z tego, że rodzic zna jego lokalizację. Znacznie ważniejsze jest to, czy młody człowiek potrafi ocenić sytuację, poprosić o pomoc i przewidzieć konsekwencje swojego działania. Celem nie powinno być wychowanie dziecka, które jest bezpieczne tylko wtedy, gdy dorosły je obserwuje, ale młodej osoby, która stopniowo uczy się dbać o siebie także bez stałego nadzoru – zaznacza ekspertka Academy International.

Technologie nie muszą odbierać dzieciństwa

Pierwszy telefon nie musi być początkiem problemów. Może służyć do kontaktu, nauki, rozwijania zainteresowań i zdobywania samodzielności. Ryzyko pojawia się wtedy, gdy urządzenie zostaje wręczone bez przygotowania, jasnych zasad i obecności dorosłego, który pomaga dziecku zrozumieć cyfrowy świat. Najważniejsza rozmowa nie powinna więc dotyczyć wyłącznie tego, jaki model kupić i ile może kosztować. Warto wspólnie ustalić, do czego telefon będzie służył, czego nie powinien zastępować i co dziecko ma zrobić, gdy w internecie wydarzy się coś trudnego.

Pierwszy smartfon jest symbolem dorastania nie dlatego, że dziecko otrzymuje własne urządzenie. Staje się nim wtedy, gdy wraz z nowymi możliwościami uczy się odpowiedzialności, stawiania granic i proszenia o pomoc. Telefon jest jedynie narzędziem. To relacja z dorosłym decyduje, czy stanie się wsparciem, czy źródłem problemów.