Jak wskazano w komunikacie, promocyjna oferta dotyczy podróży po Polsce wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie 2, a uprawnione do skorzystania z niej są dzieci i młodzież do 16 roku życia. Z darmowych przejazdów będzie można skorzystać 1 czerwca.

Jak uzyskać bezpłatny bilet?

Można go pobrać w kasie biletowej lub w pociągu u konduktora. Wyjątkiem są pociągi kategorii EIP, gdzie bilety na nie można pobrać wyłącznie w kasie.

Co trzeba zabrać ze sobą?

Osoba upoważniona do posiadania bezpłatnego biletu z okazji Dnia Dziecka, powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający swój wiek. Należy go okazać podczas kontroli biletów. Może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, czy książeczka zdrowia. Należy pamiętać, że dzieci do 4 roku życia mogą podróżować pociągami przewoźnika przez cały rok na podstawie jednorazowych biletów z ulgą 100 proc.

Co z rodzicami?

PKP Intercity przypomina także, że rodzice, dziadkowie, a także opiekunowie planujący podróż 1 czerwca, mogą skorzystać z promocji skierowanych do rodzin i grup jak na przykład "Taniej z Bliskimi". Oferta ta upoważnia do 30 proc zniżki dla grupy 2 do 6 osób i obejmuje przejazdy pociągami kategorii TLK oraz IC. W komunikacie podkreślono, że można dodatkowo skorzystać z przysługującej ulgi ustawowej. Jeśli zamierzamy wybrać się pociągiem ekspresowym EIC lub EIP, warto rozważyć skorzystanie z Biletu Rodzinnego. W grupie 2 - 5-cio osobowej musi być minimum 1 dziecko poniżej 16 roku życia. Wówczas każdy z członków grupy otrzyma 30 proc. zniżkę na bilet. Osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień. Posiadacze Karty Dużej Rodziny także mogą liczyć na 30 proc. ulgi pod warunkiem, że przynajmniej dwie uprawnione osoby będą podróżowały wspólnie. Pamiętaj! Dziecko, które korzysta z promocji z okazji Dnia Dziecka może być również uczestnikiem każdej z wyżej wymienionych grup: Biletu Rodzinnego, Dużej Rodziny oraz Taniej z Bliskimi.