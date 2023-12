Siara to pierwsze mleko, które pojawia się w piersi. Ma przeważnie żółty kolor i produkowana jest tylko przez chwilę. Warto ją wykorzystać, by podać dziecku bombę wartości odżywczych.

Produkowana jest już w ciąży

Siara – inaczej zwana colostrum – produkowana jest już od około 16-22 tygodnia ciąży. To już wtedy kobieta może zaobserwować na piersi drobne kropelki pokarmu. Jednak to zupełnie normalnie, jeżeli ich nie ma, bowiem nie zawsze siara pojawia się wcześniej. Moment pojawienia się pierwszych kropelek mleka na brodawce, jest dość niezwykłym przeżyciem dla przyszłej mamy. Jeżeli mama karmi starszaka, to właśnie wtedy starsze dziecko może zmienić swoje zwyczaje żywieniowe, zmieni się smak mleka, które je lub dotychczasowy pokarm zaniknie.

Pojawia się na krótko

Siara występuje przez pierwsze 3-5 dni od porodu. Jest żółta i gęsta jak śmietanka. Następnie jest zastępowana przez mleko przejściowe o pomarańczowym zabarwieniu i zdecydowanie mniej gęste. Dopiero w kolejnych dniach mleko z piersi robi się bielsze. Ponieważ siara produkowana jest tak krótko, warto wykorzystać ten czas na podanie jej dziecku. Nawet jeśli nie planujesz karmić piersią, odciąganie siary i podawanie noworodkowi jest bardzo ważne. Wcześniakom podaje się siarę nawet w taki sposób, że zwilża się im usta kilkoma kroplami. To pierwsze mleko ma taką moc, że dla wcześniaków ma działanie lecznicze.

Idealna dla brzuchów noworodków

Siara początkowo produkowana jest w bardzo małych ilościach, jest za to gęsta i odżywcza. Dzieje się tak nie bez powodu. Żołądek noworodka jest bardzo malutki i nie potrzebuje dużej ilości pokarmu. Jego rozmiar porównywalny jest do objętości wiśni. Ilość siary jest zatem idealna dla potrzeb dziecka. To z kolei lubi być długo przy piersi nie z głodu, ale po to, by rozkręcić laktacje i złożyć zamówienie na większą ilość mleka.

Płynne złoto

Siara nazywana jest płynnym złotem nie tylko ze względu na swój żółty kolor. Również jej skład jest niepowtarzalny. Jest bogata w składniki immunologiczne, budujące odporność dziecka, takie jak immunoglobuliny igA, laktoferynę, leukocyty, a także czynniki wzrostu. Ostatnio popularne stały się suplementy diety oparte na colostrum innych ssaków, jednak to pokarm matki i pierwsze łyki siary są podwaliną do budowania odporności.