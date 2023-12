Czasami poczęcie dziecka podczas karmienia piersią jest niezwykle trudne. Jak można sobie pomóc, by zwiększyć szansę na zajście w ciążę?

Dlaczego karmiąc piersią trudno zajść w ciążę?

To wszystko sprawka natury i biologii. I tak naprawdę działa ona na twoją korzyść. Ciąża to ogromny wysiłek dla organizmu, dlatego owulacja jest wstrzymana, dopóki organizm nie poczuje się gotowy na kolejną ciążę. Tym bardziej, gdy wciąż produkuje pokarm dla dziecka, które już się urodziło. Od strony hormonalnej za ten fakt odpowiedzialna jest prolaktyna, która może blokować owulację.

Dodatkowo, kiedy jesteś w ciąży, wszystkie wartości odżywcze idą najpierw do płodu. Kiedy karmisz piersią, do mleka, a na koniec zostają one dla ciebie. Dlatego, gdy organizm nie czuje się wyposażony w odpowiednie zasoby, będzie starał się nie dopuścić do kolejnej ciąży. To oczywiście teoria, a sama laktacja nie jest metodą antykoncepcji, bo do owulacji może dojść w każdym momencie. Nawet gdy po porodzie wróci miesiączka, owulacja wciąż jeszcze może występować nieregularnie.

Czy trzeba zakończyć karmienie, by zajść w kolejną ciążę?

Zanim zdecydujesz się na ten krok, rozważ inne opcje. Zwłaszcza, jeżeli dziecko ma poniżej roku, bo do tego czasu mleko to podstawa diety. Kroki, które musisz podjąć, to przekonanie organizmu, że poradzi sobie z wysiłkiem jakim jest karmienie starszaka i kolejna ciąża. I nie chodzi o oszukiwanie, a o prawdziwe zadbanie o swoje zdrowie i samopoczucie. Wiele mam jest skrajnie przemęczonych i regularny okres i powrót płodności nie pojawia się nie bez powodu.

Pierwszym krokiem, który trzeba zrobić jest zatem przyjrzenie się swojemu dobrostanowi i temu, jak się funkcjonuje na co dzień. Dlatego dobrą opcją będzie redukcja nocnych karmień. Po pierwsze da to dłuższe przerwy pomiędzy karmieniami, które mogą korzystnie wpłynąć na pojawienie się owulacji (mówi się o 4-6h), po drugie może dać opcję złapania większej ilości snu. Pamiętaj jednak, że fizjologiczną normą są nocne pobudki dzieci, a zatem nie jest powiedziane, że zredukowanie karmień w nocy da gwarancję ich przespania.

Co można zrobić, by zwiększyć szanse na ciążę?

Kiedy już zadbasz o swój odpoczynek możesz zrobić również inne rzeczy, które zwiększą szansę na wystąpienie owulacji i zajście w kolejną ciążę.

Odwiedzenie gabinetu lekarskiego

To oczywiście podstawa. Należy zrobić podstawowe badania i porozmawiać z lekarką o swoich planach. Część lekarzy może sugerować zupełne zakończenie karmienia piersią, warto jednak pamiętać, że są inne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, zanim zdecyduje się na ten krok.

Przyjrzenie się swojej diecie

Chociaż myśli większości kobiet po urodzenia dziecka krążą wokół spadku wagi, faktem jest, że żeby zajść w kolejną ciążę, często trzeba zacząć jeść więcej albo lepiej. Ujemny bilans kaloryczny z pewnością nie wpłynie pozytywnie na płodność czy produkcję odpowiedzialnych za nią hormonów. Najlepiej zacząć od dokładnego rachunku sumienia. Czy jesz wartościowe posiłki czy może z doskoku małą kanapkę i milion kaw? Pomocne może być odwiedzenie dietetyczki, która przyjrzy się nawykom żywieniowym i ułoży zbilansowaną dietę. Pomoże to w regeneracji po czasie ciąży, jak i zwiększy szansę na kolejne dziecko.

Odwiedzenie fizjoterapeutki uroginekologicznej

Fizjoterapeutka pomoże zadbać o mięśnie dna miednicy, ale może także uwolnić napięcia, które powstały w zmęczonym ciele. Zbada postawę, pokaże proste ćwiczenia, sprawdzi czy wszystko zagoiło się tak, jak powinno po czasie ciąży i połogu. Pomoże dojść do siebie zmęczonym przecież po ciąży mięśniom dna miednicy.

Wszelkie miejsca relaksu

Masaż, basen, cokolwiek lubisz, a sprawia, że się relaksujesz. Stres nie wpływa dobrze na owulacje i chociaż łatwo to powiedzieć, warto próbować obniżyć jego poziom. Niektórzy szukają pomocy w akupunkturze inni w ulubionym sporcie. Dobre będzie wszystko, co pomoże oderwać myśli od macierzyństwa i po prostu cieszyć się chwilą.