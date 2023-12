Poznaj pomysły na ekologiczne świąteczne rozwiązania.

Resztki jedzenia

Nie wyrzucaj jedzenia, które zostało po świątecznym biesiadowaniu. To, co się da zamroź lub zawekuj. Obdaruj (chętnych!) członków rodziny. Jeśli jednak wciąż jeszcze zostało sporo potrwa, które trzeba szybko zjeść możesz poszukać miejsc, w których można się nimi podzielić z innymi.

W wielu miastach większych i mniejszych istnieją już jadłodzielnie, które bywają często przepełnione po świętach, ale to zawsze lepsze miejsce do zostawienia jedzenia niż kosz na śmieci. Możesz zadzwonić do okolicznych domów opieki czy pomocy i zapytać, czy nie zechcą porcji bigosu czy pierogów. Dobrym pomysłem jest też sąsiedzka wymiana. Jeśli twoje osiedle ma swoją grupę w mediach społecznościowych lub inny wspólny chat, można się tam ogłosić. Być może ktoś zmieści jeszcze ten jeden kawałek sernika, a twoja rodzina uwolni kogoś od sałatki, która nie należy do jego ulubionych.

Świąteczne ozdoby

Dbaj o swoje ozdoby. Współcześnie bardzo łatwo jest z roku na rok kupować kolejne dekoracje. To nie służy przyrodzie. Kiedy minie czas świętowania ostrożnie schowaj wszystkie bombki, zabawki i świecidełka, by służyły przez kolejne lata. Rozejrzyj się dookoła, być może wstążki od prezentu idealnie nadadzą się do przyszłorocznych dekoracji? Naprawiaj lampki choinkowe zamiast kupować co roku nowe, sklejaj stłuczone ozdoby i ucz dziecko, by rzeczy naprawiać, a nie wciąż kupować nowe.

Papier do pakowania

Ta sama świąteczna torebka, która wędruje po rodzinie już któryś rok z rzędu? Czemu nie. Nie uśmiercaj tej tradycji! Szkoda wyrzucać torebkę tylko raz użytą. Ucz dziecko, by prezenty zapakowane w papier otwierać ostrożnie. Tak ocalały rulon można wykorzystać do prac plastycznych lub nawet jako zabezpieczenie czegoś w podróży. Grunt, żeby nie trafił od razu do kosza.

Segregacja śmieci

Dopilnujcie, by po świętach wszystkie śmieci trafiły do odpowiednich pojemników. Zarówno resztki spożywcze, jak i plastikowe opakowania. Śmieci będzie dużo więcej, dbaj więc o przestrzeń wokół śmietników i pokaż dziecku, że nawet w ten świąteczny czas śmieciami trzeba się zając z odpowiednią uważnością.

Nietrafione prezenty

Czy wiesz, że zwrot nietrafionych prezentów też generuje masę śmieci? Większość firm po prostu je wyrzuca. Wcale nie trafiają z powrotem na sklepowe półki. Dlatego dobrze się zastanów, gdy będziesz chciała zwrócić nietrafiony prezent. Może lepiej poszukać kogoś, komu się spodoba, spróbować sprzedać lub wymienić się z kimś innym? W kolejnych latach spróbujcie robić sobie mniej materialne prezenty. To, co się nie spodobało, jest prezentem absolutnie nietrafionym, można też podarować potrzebującym, którzy zazwyczaj dostają rzeczy używane i praktyczne. Jeśli tobie nie podobają się te perfumy, które znalazłaś pod choinką, być może zrobisz piękny prezent komuś, kto na co dzień nie może pozwolić sobie na takie luksusy.