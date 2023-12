Poznaj propozycje świątecznych playlist, które wprawią w odpowiedni nastrój, wywołają uśmiech, a czasami wzruszą, ale nie są kolędami. Czego słuchać w Boże Narodzenie 2023?

Reklama

Klasyka gatunku, czyli zimowe przeboje z choinką w tle

Utwory z tej playlisty są dość dobrze znane, może czasami aż za dobrze, ale nie bez powodu stały się zimowymi przebojami. Dla wielu osób są już tak samo obowiązkowym elementem muzycznym Świąt, jak kolędy. Sięgnij zatem po:

1. "All I Want for Christmas Is You" - Mariah Carey

Reklama

2. "Last Christmas" - Wham!

3. "Jingle Bell Rock" - Bobby Helms

4. "Santa Claus Is Coming to Town" - Bruce Springsteen

5. "Happy Xmas (War Is Over)" - John Lennon

6. "Feliz Navidad" - José Feliciano

7. "Rockin' Around the Christmas Tree" - Brenda Lee

8. "Wonderful Christmastime" - Paul McCartney

Reklama

9. "Christmas (Baby Please Come Home)" - Darlene Love

10. "Do They Know It's Christmas?" - Band Aid

Playlista z piosenkami dla dzieci

A może masz ochotę na rozruszanie maluchów i lekkie świąteczne piosenki, które spodobają się również dzieciom? Sprawdź te utwory:

1. ”Jingle Bells" - Kids Christmas Party Band

2. "Frosty the Snowman" - Gene Autry

3. "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" - Burl Ives

4. "Santa Shark" - Pinkfong

5. "Up on the Housetop" - Gene Autry

6. "I Want a Hippopotamus for Christmas (Hippo the Hero)" - Gayla Peevey

7. "All I Want for Christmas Is My Two Front Teeth" - Spike Jones & His City Slickers

Polskie wersje zagranicznych przebojów

1. "Mikołaj" - Budka Suflera

2. "Choinka" - Ewa Bem

3. "Hej, w Dzień Narodzenia" - Irena Santor

4. "Pada śnieg" - Lombard

5. "Piosenka o Świętym Mikołaju" - Beata Kozidrak

6. "Zima, zima" - Halina Kunicka

7. "Gwiazda" - Lombard

Piękne dźwięki i odrobina refleksji

To też już pewna klasyka i wiele osób nie wyobraża sobie czasu Bożego Narodzenia bez wysłuchania utworów Zbigniewa Preisnera. "Kolędy na koniec wieku" to utwory przepiękne muzycznie, ale również z głębokim tekstem, który skłania do refleksji. Niejednej osobie popłynie przy nich z oka łezka wzruszenia. Światowej sławy kompozytor udowadnia, że o czasie świąt można mówić w prosty, ale przejmujący sposób. Polscy wokaliści dopełniają dzieła. Utwory przepełnią dom miłością i przywołają wspomnienia o ukochanych bliskich.

Jazzowa klasyka

Pozycje z tej listy sprawią, że z przyjemnością usiądziesz w fotelu z kubkiem herbaty i po prostu posłuchasz wspaniałych wokalistów i aranżacji. Klasyczne kompozycje jazzowe to ponadczasowa uczta dla uszu. Zadowolą każdego, będą więc też dobrym podkładem muzycznym do wspólnej kolacji.

1. "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" - Dean Martin

2. "Winter Wonderland" - Ella Fitzgerald

3. "Have Yourself a Merry Little Christmas" - Frank Sinatra

4. "Santa Claus Is Coming to Town" - Bill Evans

5. "Jingle Bells" - Duke Ellington

6. "The Christmas Song" - Nat King Cole

7. "Sleigh Ride" - The Ronettes (okresowo jazzowe wykonania)

8. "What Are You Doing New Year's Eve?" - Nancy Wilson

9. "Blue Christmas" - Miles Davis

10. "Frosty the Snowman" - Jimmy Durante