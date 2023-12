Święta to czas magicznych chwil i wrażeń, które niestety nie dzieją się one same. Najczęściej za tymi wspaniałymi doznaniami stoi mama. To ona próbuje ogarnąć wszystkie plany i wyzwania. Sprawdź, jak ułatwić sobie pracę.

Planowanie i lista zakupów

Spróbuj stworzyć realistyczny plan działania. To ostatni dzwonek przed świętami, więc zamiast w chaosie biegać kilka razy po coś czego nie ma albo zabrakło lub wysyłać po to domowników, stwórzcie na spokojnie listę zakupów, by ograniczyć wychodzenie do sklepów. Planowanie z wyprzedzeniem pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu i zapewni spokojniejsze święta. Warto też zastanowić się czy nie zrezygnować z jakiejś potrawy, zamiast kolejny raz stać w kolejce lub dokładać sobie pracy a potem wyrzucać to do kosza.

Delegowanie zadań

Sama zrobisz wszystko najlepiej, ale nie musisz. Delegowanie zadań nie jest prostą sztuką i to też obciążenie logistyczne, warto jednak w nie zainwestować. Zdejmuj ze swoich barków ciężar kolejnych obowiązków, które trzeba zrobić. Rozłożenie zadań na innych domowników nie tylko odciąży ciebie samą, ale zaangażuje wszystkich do tworzenia świątecznej atmosfery. Dzieci zobaczą też, że rzeczy nie dzieją się same i czasami trzeba się nieźle napracować, by cieszyć się ulubionym smakiem czy stworzyć odpowiednią atmosferę.

Dbaj o swoje zdrowie psychiczne

Podstawą jest odpoczynek i sen. Znajduj czas na relaks, odcięcie się od obowiązków i niekończącej listy zadań. Nigdy nie przygotowuj świąt kosztem swojego zdrowia i spokoju. Dbając o siebie, lepiej poradzisz sobie z kolejnymi wyzwaniami, ale też pokażesz dzieciom, że ważniejsze od kolejnego ciasta jest przytulanie na kanapie i odpoczynek. Dzieci nie chcą wspominać uginającego się stołu i mamy, która ledwo stoi na nogach. Dla nich ważniejsza jest obecność i wspólny czas, niż wypolerowane szkło.

Proste zabawy z dziećmi

Internet i social media zarzucają nas kreatywnymi pomysłami na świętowanie, wspólny czas i prezenty. To może przytłoczyć i dołożyć kolejnych obowiązków do niekończącej się listy zadań. Tymczasem wcale nie trzeba wymyślać nie wiadomo jak skomplikowanych zabaw, by cieszyć się bliskością. Wspólne obejrzenie filmu lub zagranie w grę planszową jest równie dobre, jak wymyślna zabawa znaleziona w sieci. Liczy się obecność i zaangażowanie, a nie to jak skomplikowana i atrakcyjna jest zabawa.

Akceptuj to, że nie jesteś perfekcyjna

Masz pewnie w głowie obrazek idealnych świąt. Smacznych potraw, pięknych ozdób, rodziny w eleganckich strojach, z uśmiechami na twarzy. Jednak to, czego możesz być prawie pewna to fakt, że na bank coś pójdzie nie tak. Ktoś o czymś zapomni, nie będzie chciał założyć białej koszuli, gdzieś zapodzieją się specjalnie wybrane serwetki. Obniż swoje oczekiwania albo przekieruj je gdzie indziej. Nie startujesz w konkursie na idealne Boże Narodzenie 2023. Prawdziwe życie i uśmiechy członków rodziny są dużo ważniejsze niż to, jak nakryty jest stół.