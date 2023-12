Czas przygotowań do Bożego Narodzenia i same świąteczne dni często naszpikowane są planowaniem i obowiązkami. Tymczasem dla dzieci ważniejsze od czystego domu są wspólne chwile z rodzicami. Sprawdź, jakie tradycje możesz wprowadzić do swojego domu, żeby zapewnić dziecku niezapomniane wspomnienia.

Noc pod choinką

To pomysł na ten dzień, w którym ubierzecie choinkę. Dzieci mają iść spać, ale zaskocz je niespodzianką. Tym razem zamiast w swoich łóżkach, spędzicie całą noc w śpiworach koło drzewka. Obowiązkowy element to specjalne świąteczne piżamy. A przed snem kubek rozgrzewającego kakao z piernikową przyprawą. Taka noc może zdarzyć się tylko raz w roku i dzieciaki będą na nią czekać przez kolejnych 12 miesięcy!

Świąteczne przedstawienie

Odgrywanie scenek i teatrzyki to wielka przyjemność dla wielu dzieci. Możliwości jest wiele. Dzieci przygotowują świąteczne przedstawienie dla rodziców, a może to rodzice zaskoczą czymś dzieci? W końcu możecie wspólnie przygotować spektakl dla członków dalszej rodziny. A jeśli nie spektakl to może świąteczny filmik i wspólna edycja?

Poszukiwanie skarbów w śniegu

Tę zabawę trzeba organizować szybko, gdy tylko pojawi się śnieg. Musi go być na tyle dużo, by udało się schować do niego różne skarby. Potem dzieci, szukając śladów i podpowiedzi wyruszają na śniegowe poszukiwania. Można też wykonać specjalne śnieżne latarenki, umieszczając świeczkę w śnieżnym igloo.

Wymiana świątecznych listów

Popularne jest pisanie listów do Mikołaja, ale tam zazwyczaj chodzi o prezenty. Tymczasem spróbujcie napisać listy do siebie nawzajem, w których wyrazicie swoje nadzieje na przyszły rok, opowiecie o tym, za co jesteście wdzięczni w roku minionym.

Poszukiwanie gwiazd na niebie

Mroźna noc i rozgwieżdżone niebo. Obowiązkowo śpiwory i czekolada w termosie. Taka zimowa wyprawa za miasto, z daleka od świateł miasta, to niezapomniane wspomnienie. A potem wspólny powrót do domu, z cicho grającym świąteczne piosenki radiem.

Świąteczna skarbonka marzeń

Do tej skarbonki nie wrzucamy pieniędzy, ale swoje plany i marzenia na nadchodzący rok. Każdy domownik może opowiedzieć o tym, jakie ma cele, pomysły i pragnienia. Skarbonkę otwiera się podczas kolejnych świąt i znowu analizuje, co i kiedy się spełniło i udało zrealizować.

Po prostu wspólny czas

Nie trzeba wymyślać wciąż specjalnych atrakcji. Dla dziecka najważniejszy jest wspólny czas. Granie w planszówki, czytanie świątecznych opowiadań, przytulanie, oglądanie filmów i lepienie pierogów to już bardzo dużo. Twoja uważna obecność to dla dziecka najlepszy prezent.