Prezenty cyfrowe nie tylko cieszą się coraz większą popularnością, ale z każdym rokiem powstaje więcej ich alternatyw. Jaki prezent cyfrowy podarować bliskim?

Czym są prezenty cyfrowe?

To wszystkie prezenty, które nie są materialne, ale można je wykorzystać za pomocą mediów. Kupujemy je w świecie cyfrowym i nie mają swojego fizycznego wymiaru. Są one dostępne od razu, po kilku kliknięciach myszką. Są zatem wspaniałą opcją dla osób, które kupują prezenty na ostatnią chwilę, nie trzeba bowiem czekać na przesyłkę lub biegać po sklepach. Taka opcja jest też zdecydowanie bardziej ekologiczna. Zobacz przykłady cyfrowych prezentów, które możesz podarować bliskim lub samej sobie. Co ciekawe, każda opcja pasuje do osób w każdym wieku i sprawdzi się też doskonale jako prezent dla dziecka. Dostanie ono też w ten sposób informację, że prezenty to nie tylko rzeczy materialne, ale mogą mieć też inną formę.

Reklama

Gry komputerowe i dodatki do nich

Reklama

Takim prezentem może być kod dostępu do nowej gry lub kolejnej jej wersji. Jeżeli wiemy, że ktoś z bliskich jest zapalonym graczem, można podarować specjalne kody lub dodatki, których dla gracza nigdy za wiele. Ulepszenie gry jest zawsze mile widziane. Dodatkowo dajemy znak obdarowywanej osobie, że znamy jej zainteresowania i weszliśmy w świat, który jest dla niej ważny.

E-booki lub abonament do aplikacji z e-bookami

Jedynym minusem tego rozwiązania jest obowiązkowe posiadanie czytnika lub chęć na jego posiadanie. Jeżeli mól książkowy nie lubi e-booków niestety ta forma odpada. Jeżeli jednak nie wiemy i chcemy sprawić, by ktoś miał więcej miejsca, a wciąż mógł się cieszyć ulubionym czytaniem, to e-book to strzał w dziesiątkę. Jeśli nie pojedyncze e-booki to może cała kolekcja albo abonament do aplikacji, która je udostępnia? W końcu można podarować też dostęp do wirtualnej księgarni.

Abonamenty

Tutaj opcji jest naprawdę wiele. Można wykupić roczny dostęp do ulubionej gazety lub jej prenumeratę. Można podarować dostęp do platformy edukacyjnej z różnymi kursami. Radość może też sprawić opłacenie kursu internetowego np. do nauki języka. Tutaj można skorzystać ze specjalnych aplikacji. Audiobooki i miejsca, w których można ich słuchać, to też świetny pomysł.

Vouchery na konsultacje i spotkania

Ciekawym pomysłem jest też wykupienie np. sesji coachingowej czy spotkania z doradcą w jakiejś dziedzinie, a może lekcji online. Wiele osób prowadzi teraz spotkania przy użyciu kamerek internetowych, dlatego można podarować bliskim spotkania z ludźmi z prawie całego świata. Dotyczy to również szkoleń online czy występów ulubionego mówcy.