Na całym świecie ludzie starają się zapewnić sobie powodzenie w Nowym Roku poprzez symboliczne działania. Zaproś dziecko do świata kulturowego bogactwa, a tradycje z różnych zakątków świata mogą was zainspirować do stworzenia własnego zwyczaju.

Hiszpania – jedzenie winogron

W tym kraju o północy je się 12 winogron. Każde grono z kiści symbolizuje szczęście na jeden miesiąc nadchodzącego roku.

Dania – rozbijanie talerzy

Ten zwyczaj trzeba zawczasu ustalić albo lekko zmodyfikować, bowiem nie każdemu z sąsiadów może się spodobać. Tradycyjnie Duńczycy w Nowy Rok rozbijają o drzwi sąsiadów nieużywane talerze. Ma to przynieść szczęście w nadchodzącym roku. Ta atrakcja z pewnością spodobałaby się wielu dzieciom.

Japonia – joya no kane

To bardzo symboliczny i wyjątkowy zwyczaj. W Nowy Rok w świątyniach buddyjskich uderza się w dzwony aż 108 razy. Ma to symbolizować odwołanie do 108 ludzkich pragnień, które są źródłem problemów. Uderzenie w dzwon ma te pragnienia przegnać.

Brazylia – skakanie przez siedem fal

Ten zwyczaj mogą kultywować szczęściarze, którzy mają dostęp do plaży w sylwestra. Skok przez siedem kolejnych fal ma zapewnić spełnienie siedmiu noworocznych życzeń. Na szczęście dziecko nie potrzebuje fal i dużej zachęty, by skakać.

Rosja – pisanie życzeń

Tutaj noworoczne życzenia zapisuje się po prostu na papierze. To jednak nie wszystko. Gdy życzenia i pragnienia na kolejny rok będą już gotowe, papier się spala, a powstały popiół wrzuca do szampana, którym wznosi się toast.

Chile – sylwester na cmentarzu

To idealna tradycja dla fanów dreszczyku. Według chilijskiej tradycji sylwestra dobrze jest spędzić na cmentarzu, bo w Nowy Rok można wyraźnie poczuć obecność zmarłych krewnych.

Szkocja – pierwsza osoba za progiem

W Szkocji, pierwsza osoba, która przekroczy próg domu przynosi do niego szczęście. W naszych domach często to dziecko przekracza próg naszej sypialni albo rodzice przekraczają próg dziecięcego pokoju. To miłe myśleć, że członkowie rodziny przynoszą sobie szczęście.

Filipiny - okrągłe rzeczy

Okrągłe przedmioty mają nawiązywać do monet, a te z kolei gwarantować bogactwo w nowym roku. Dlatego w pierwszy dzień kolejnego roku do domu przynosi się okręgłe przedmioty i je okrągłe owoce, aby zapewnić sobie finansowe powodzenie.

Włochy - czerwona bielizna

Czy ten zwyczaj nie kojarzy się z czerwoną bielizną na studniówkę? Tak samo jak i w polskim zwyczaju studniówkowym czerwone majtki mają zapewnić powodzenie na maturze, tak i we Włoszech noszenie czerwonej bielizny w Nowy Rok ma zapewnić szczęście w nadchodzącym roku.

Grecja - cebula na drzwiach

W tym kraju w sylwestra wiesza się na drzwiach cebulę. Jest ona symbolem odrodzenia. Pierwszego dnia nowego roku, rodzice budzą dzieci, delikatnie klepiąc je cebulą, dając w ten sposób znać, że rozpoczyna się nowe życie w ndachodzącym roku.