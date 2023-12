Poznaj 10 propozycji zabaw na sylwestrowy wieczór, które umilą oczekiwanie na przyjście Nowego Roku.

Sylwestrowe Bingo

Stwórz karty bingo z różnymi sylwestrowymi motywami, jak balony, zegar, czapeczki, data czy cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Gracze skreślają obrazek, gdy zobaczą je w telewizji, w domu czy w trakcie sylwestrowej zabawy.

Pokaz talentów

Zorganizuj domowy pokaz talentów, w którym każdy członek rodziny może zaprezentować coś wyjątkowego: śpiew, taniec, magiczne sztuczki, recytację. Alternatywą są teatralne improwizacje, na przykład na temat wydarzeń z minionego roku.

Tworzenie kapsuły czasu

Zachęć dzieci do umieszczenia w specjalnym, ozdobnym pudełku rysunków, listów, prezentów i wszystkiego, co przyjdzie wam do głowy do… przyszłego siebie. Następnie kapsułę szczelnie się zamyka i otwiera dopiero za rok!

Wspólne gotowanie

Przekąski to obowiązkowy element sylwestrowego oczekiwania. Przygotujcie wspólnie ulubione smakołyki albo wyjątkową potrawę, którą będziecie robić tylko na sylwestra. Może powstanie dla niej specjalna nazwa? Pizza w kształcie zegara nie może się nie udać.

Karaoke

Co to za impreza bez karaoke. To klasyczna zabawa, bez której nie może się obyć żadne udane przyjęcie. Wspólne śpiewanie ma wiele zalet. Nie jest ważne, czy ktoś fałszuje, czy nie. Piosenkarskie popisy rodziców mogą przyprawić o ból brzucha ze śmiechu.

Gra w latarnie morską

Używając latarki dzieci mogą nawigować po ciemnym pokoju, unikając skał (poduszek) i innych statków, by bezpiecznie dotrzeć do portu (np. na kanapę). Latarka sama w sobie to świetna zabawka na ciemną, grudniową noc. Może można się ciepło ubrać i wyjść z nią na zewnątrz?

Domowe fajerwerki

Puszczanie prawdziwych fajerwerków to utrapienie dla zwierząt. Można jednak przygotować domowe "fajerwerki”. Do rolek po papierze toaletowym włóż konfetti i wstążki. A potem dużo dmuchania i kolorowych wystrzałów. Ciekawe, komu uda się wydmuchać więcej kolorów?

Wspólne tworzenie dekoracji

Zabawę sylwestrową można zacząć od dekorowania mieszkania. Girlandy, czapki, maski, które będzie można założyć w czasie domowej imprezki. A może jeden temat przewodni, który będzie przyświecał całemu wieczorowi? Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by sylwestrowa noc była balem przebierańców.

Sylwestrowa pantomima

To tak naprawdę klasyczne kalambury. W tradycyjnej wersji pokazujecie bajki, zwierzaki czy inne proste rzeczy, a reszta członków rodziny próbuje odgadnąć, co to. W wersji sylwestrowej można pokazać jakieś wydarzenie z minionego roku, a reszta rodziny musi odgadnąć, o co chodzi.

Odliczanie do „Nowego Roku”

Nie każde dziecko wytrwa do północy. Dlatego jeśli wiesz, że dzieciom bardzo na tym zależy, można wcześniej zrobić specjalne odliczanie i witanie Nowego Roku. Niech będzie uroczyście i radośnie, tak samo jak o godz. 24:00. Wielkie odliczanie, piski i noworoczne życzenia. W końcu gdzieś na świecie właśnie ten Nowy Rok się zaczął.