Poznaj książeczki, które pokazują zmienność przyrody, biegnący czas i są idealnym wstępem do rozmowy o nim.

"Dzisiaj, jutro, teraz, zaraz”

To książka adresowana do młodszych dzieci, nawet już dwuletnich. Solidna budowa i otwierane okienka zachęcają do czytania książeczki przez maluchy. Największym atutem tej pozycji jest odwołanie się do życiowych sytuacji, które każde dziecko doskonale zna. Chodzenie spać, wychodzenie do przedszkola, powrót rodzica z pracy, czas posiłku. Bazowanie na tych pojęciach pozwala umiejscowić podstawowe pojęcia dotyczące czasu i uczyć się określeń takich jak "dzisiaj, teraz, zaraz”. Jak zwykle w przypadku wydawnictwa SAM pozycja posiada realistyczne, estetyczne ilustracje, co jest dodatkowym atutem tej pozycji.

"Kiedyś" Alison McGhee

W książce nie ma wiele treści, opowiada jednak wzruszającą historię o macierzyńskiej miłości. Tytułowe "kiedyś" nawiązuje do budowania relacji z dzieckiem i obdarzania go miłością na wszystkich etapach życia. To wzruszająca i spokojna opowieść. Jest cudownym wstępem do rozmowy z maluchem o relacji i czasach przed jego pojawieniem się na świecie. Będzie również doskonałym prezentem dla przyszłej mamy. Subtelne ilustracje Petera H. Rynoldsa uzupełniają całość.

"Kora i koła roku" Mira Draga

To opowieść dla ciut starszych dzieci. Miesza się w niej wiele nadprzyrodzonych wątków. Tytułowa Kora świętuje z mamą, która jest czarownicą, kolejne sabaty. Kiedy jednak umiera jej ukochana suczka, dziewczynce trudno się cieszyć. Na pomoc przychodzą jednak boginie, które mieszkają po drugiej stronie lustra. Przeprowadzają dziewczynkę przez kolejne sabaty, pokazując jednocześnie odwieczną moc Natury i jej praw.

"Świętujemy cały rok. 36 świąt z różnych stron świata" Joanna Kończak

Ta pozycja doskonale zilustruje dziecku świętowanie na całym świecie. Pokaże kiedy w różnych krajach świętuje się podobne rzeczy, a które z nich mają swoje wyjątkowe okazje do celebracji. Niektóre ze świąt związane są z naturą, inne z religią albo czasem zabawy. To piękne historie różnorodności i bogactwa kulturowego oraz tego, że od milionów lat ludzie obserwowali zmienność cyklów natury i swoje świętowanie często od nich uzależniali. To barwna pozycja o przyjemnym czasie celebrowania kolejnych ważnych wydarzeń. Kto nie lubi świętować i czytać o radości, którą daje?

"Tańcz, Córko Księżyca" Kouam Tawa

Niezwykła opowieść o kobiecie, która tańczyła najpiękniej w całej wiosce. Tanecznym krokiem i bardzo poetyckim, niemal śpiewnym językiem przechodzimy z nią przez kolejne etapy życia. To lekko oniryczna, ale też przyjemna opowieść o ludzkim życiu, kolejnych etapach i jego ważnych aspektach. Całości dopełnia tętniąca życiem, afrykańska sceneria.