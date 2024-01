W czasie poprzedzającym Święta wiele osób odwiedza centra handlowe i inne miejsca, w których spotkać można Mikołaja. Sporo dzieci to lubi, ale nie dla wszystkich to łatwe wydarzenie. Tak też było z małą Adley.

Reklama

Wspaniała postawa Mikołaja

Kiedy podczas przedświątecznego spotkania lokalny Mikołaj zaprosił 3-letnią Adley na swoje kolana, ta stanowczo odmówiła. Na szczęście nie spotkała się z typowym w takich momentach namawianiem lub zawstydzaniem dziecka. Mikołaj nie tylko nie próbował jej nakłonić do wspólnej zabawy, ale pochwalił, że to bardzo dobrze, że potrafi stawiać granice i dbać o swój komfort. Zachwycona postawą Świętego mama, poprosiła go, by powtórzył, co powiedział dziewczynce tak, by mogła go nagrać i puścić jego przesłanie w świat za pomocą swoich social mediów.

Reklama

Wiadomość od Mikołaja do wszystkich dzieci

Reklama

„Zaprosiłem ją na swoje kolana, ale ona powiedziała nie. Powiedziałem jej, że super, że staje we własnej obronie. I że nawet Święty Mikołaj nie może jej do niczego zmuszać. Powiedziałem, że to jej ciało i ona je kontroluje”

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Mama i internauci nie kryją zachwytu

Nie tylko mama dziewczynki była zachwycona postawą Mikołaja i uszanowaniem "nie” małej dziewczynki. Wielu internautów w komentarzu pod filmikiem wspomina własne trudne doświadczenia w podobnych sytuacjach, kiedy byli zmuszani do siadania obcemu mężczyźnie, którego się bali na kolanach. Tym bardziej więc miło im widzieć, że czasy się zmieniają i teraz uczy się dzieci, jak ważne jest to, że nikt nie ma prawa zmuszać ich do kontaktu fizycznego, którego nie chcą.

"Zmuszanie dziecka do przytulania lub siadania komuś na kolanach ułatwia innym ich wykorzystywanie” pisze jedna z komentujących. Ktoś inny zauważył też, że tak naprawdę postawa Mikołaja nie powinna być niczym niezwykłym, bo przecież każdy powinien szanować granice, które stawiają dzieci. Niestety nie zawsze tak jest.