Obgryzanie paznokci przez dziecko może być poważnym problemem. Co robić, by rozwiązać ten problem?

Dlaczego dzieci obgryzają paznokcie?

Sam odruch nałogowego obgryzania paznokci nie jest nigdy związany tylko z potrzebą gryzienia. To dość jasny komunikat i sygnał, który dziecko nieświadomie wysyła rodzicowi.

Najprawdopodobniej maluch odczuwa duże napięcie w jakimś obszarze swojej codzienności i obgryzanie paznokci jest strategią na jego rozładowanie. Trudne sytuacje, które pojawiają się w jego życiu: przeprowadzka, niemiłe sytuacje w placówce, nowy członek rodziny, ale też wszystko z czym dziecko nie potrafi sobie poradzić, prowadzą do poczucia stresu i niepewności.

Nie znając innych sposobów, dziecko rozładowuje napięcie, obgryzając paznokcie. Dlatego jeżeli zauważysz takie zachowanie przyjrzyj się temu, jak funkcjonuje i przede wszystkim szczerze z dzieckiem porozmawiaj. Bez oceniania, a z pełną akceptacją doświadczanych emocji.

Inne powody obgryzania paznokci

Czasami jednak dziecko nie doświadcza żadnych trudności i gryzienie paznokci nie jest formą rozładowania napięcia. Dlaczego zatem to robi? Często odpowiedzią jest zwyczajna nuda. Dziecko, potrzebując dodatkowej stymulacji, wkłada palec do buzi i bezwiednie, oglądając bajkę, obgryza paznokcie. Innym powodem jest przeniesienie nawyku ssania kciuka albo niewłaściwa higiena i brak regularnego, równego przycinania paznokci. Radzi sobie ono wtedy na własną rękę, pozbywając się denerwujących nierówności.

Co robić, gdy dziecko obgryza paznokcie?

Przede wszystkim, choć to niełatwe, należy zachować spokój i nie dokładać dodatkowego napięcia do całej sytuacji. Jeżeli zrozumiemy, że dziecko je gryzie, bo czuje stres i napięcie, to nasza nerwowość, krzyki, obwinianie albo co gorsza kary cielesne, doprowadzą tylko do sytuacji, że maluch będzie odczuwać jeszcze większe napięcie. Może powstrzyma się od obgryzania przy rodzicu, ale w samotności będzie je kontynuować z jeszcze większą zawziętością. Dlatego przede wszystkim trzeba dziecku pomóc poradzić sobie z napięciem, które czuje, w inny sposób. Rozmową, spokojem, czasami wsparciem innych osób. Wspólne poszukiwanie rozwiązania również jest dobrym pomysłem.

Jeżeli obgryzanie wynika z nudy warto przekierować uwagę dziecka, podsuwając gniotka albo piłeczkę, którą może zająć dłonie. W prostych słowach można również przedstawić dziecku konsekwencje obgryzania paznokci, jednak bez zbędnego straszenia. Apteczne lakiery, które gorzkim smakiem mają zniechęcić dziecko do obgryzania paznokci, nie zlikwidują głównego źródła problemu i powodu, dlaczego rozładowuje ono w ten sposób napięcie. Nie powinny zatem być nigdy jednym środkiem, którego używa się w tym niemiłym nawyku.