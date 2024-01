Miód uznawany jest za niezwykle zdrowy składnik diety, posiada wiele wspaniałych właściwości prozdrowotnych i przeciwbakteryjnych. Nie jest jednak wolny od zanieczyszczeń, a niektóre z nich mogą być bardzo niebezpieczne dla dzieci. Dlaczego dzieciom poniżej 12 miesiąca życia nie należy podawać miodu?

Groźna bakteria znajdująca się w miodzie

Całe zamieszanie z powodu laseczek Clostridium botulinum, które są zdolne do produkcji botuliny. To toksyna jadu kiełbasianego, a ten jest najsilniejszą znaną neurotoksyną. Można je znaleźć między innymi w glebie, a stamtąd przenoszone są przez pszczoły, które następnie produkują miód. Po jego zjedzeniu bakterie uaktywniają się w organizmie i rozpoczynają produkcje botuliny. To może doprowadzić do skurczy mięśni i bardzo niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych. Najbardziej narażone są dzieci, które nie skończyły jeszcze roku.

Botulina w miodzie

Większość miodów, które spożywamy, nie jest pasteryzowanych, więc istnieje duże prawdopodobieństwo występowania w nich bakterii. Jej ilość w miodzie występuje w niewielkiej dawce i dla osób dorosłych jest praktycznie nieszkodliwa. Jednak dzieci, których organizmy sobie z nią nie poradzą, nie powinny spożywać miodu w ogóle. Każdego roku pojawiają się udokumentowane przypadki zatruć u niemowląt, których źródłem najprawdopodobniej był miód. Dlatego zaleca się, by miodu nie dodawać do żadnego z produktów, które podaje się dzieciom poniżej 12 miesiąca życia. Dotyczy to nie tylko miodu w czystej postaci, ale wykorzystywanego również jako słodzika, dodatek do wypieków czy napojów.

Miód w diecie dziecka

Kiedy dziecko skończy rok, może już spożywać miód i warto włączać go do posiłków.To doskonały składnik zdrowej diety i podstawowy lek przy jesiennych infekcjach. Warto pamiętać o kilku rzeczach. Miód, by zachował swoje prozdrowotne właściwości nie może być poddawany obróbce termicznej powyżej 40 stopni. Jeżeli ma być składnikiem naparu na kaszel, dodaj go dopiero na sam koniec, po jego przygotowaniu. Miód nakładaj również zawsze czystą łyżką, trzymaj w ciemnym miejscu i nie w metalowych pojemnikach. Istnieje mnóstwo rodzajów miodu, a każdy ma swoje specyficzne właściwości i nutę smakową. Warto go wprowadzać jako stały element diety.