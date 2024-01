Jednym z badań, które budzi wątpliwości, jest badanie rentgenowskie. Czy w ciąży można robić rentgen?

Badania w ciąży

Każda ciężarna kobieta wie, że bycie w ciąży wiąże się z wieloma wizytami lekarskimi i chodzeniem na różne badania. To wydaje się być normą, a czasami nawet ma się wrażenie, że wizyt jest za dużo. Każdy chce jednak zadbać o ciężarną kobietę i bezpiecznie przeprowadzić ją przez okres ciąży. Sytuacja komplikuje się jednak, kiedy kobietę trzeba zbadać na coś, co nie jest związane z jej stanem. Niestety choroby nie zatrzymują się tylko dlatego, że kobieta jest w wyjątkowej sytuacji i czasami trzeba wykonać konkretne badania również wtedy, gdy w macicy rozwija się płód. W takiej sytuacji warto być pod opieką osoby, która zna się na najnowszych badaniach i zaleceniach, by mogła dobrać leczenie idealne dla danej kobiety. Wbrew powszechnym opiniom wiele z badań można wykonać w sposób bezpieczny, nawet jeżeli kobieta jest w ciąży. Dotyczy to również badania rentgenowskiego.

Czy w ciąży można zrobić rentgen?

Badanie rentgenowskie polega na wykonaniu obrazu narządów wewnętrznych przy pomocy promieniowania. Brzmi to dość niebezpiecznie, współczesne maszyny i dawkisą jednak bardzo precyzyjne. Większość badań rentgenowskich w tym nóg, głowy, zębów lub klatki piersiowej nie wystawia narządów rozrodczych na bezpośrednią wiązankę promieniowania rentgenowskiego, a ołowiany fartuch może być noszony w celu zapewnienia ochrony przed rozproszeniem promieniowania.

Wyjątkiem są zdjęcia rentgenowskie jamy brzusznej, które wystawiają brzuch – i dziecko – na bezpośrednią wiązankę promieni. Ryzyko wyrządzenia krzywdy dziecku zależy od wieku ciążowego dziecka i stopnia narażenia na promieniowanie. Narażenie na bardzo wysokie dawki promieniowania w ciągu pierwszych dwóch tygodni po zapłodnieniu może spowodować poronienie. Jednak takie poziomy dawek nie są używane w promieniowaniu diagnostycznym.

Jakie są bezpieczne normy promieniowania?

Amerykańska Narodowa Rada ds. Ochrony przed Promieniowaniem stwierdza, że ryzyko wywoływanych poronień lub poważnych wrodzonych wad rozwojowych u embrionów lub płodów narażonych na dawki 5 rodów lub mniej jest znikome w porównaniu do spontanicznego ryzyka wśród nienarażonych kobiet. Większość badań radiologicznych to promieniowanie znacznie mniejsze niż 5 rodów.

Dla przykładu, jak podaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oszacowano, że dawka dla płodu z badania rentgenowskiego zębów wynosi od 0,0000009 do 0, 000779 rada. W przypadku klatki piersiowej wynosi od 0,100 do 0,450 rada. Jest to mniej niż szacowana dzienna naturalna dawka tła otrzymywana przez płód. Stosowanie fartucha z osłoną ołowianą może jeszcze bardziej zmniejszyć dawkę dla płodu.

Pojedyncze badanie rtg w ciąży wiąże się z tak małym promieniowaniem, że nie stanowi zagrożenia dla dziecka. Zawsze poinformuj jednak lekarza, że jesteś w ciąży i stosuj się do otrzymanych zaleceń.