Kiedy wysłać dziecko do przedszkola lub szkoły po antybiotyku

Dzieci w okresie przedszkolnym bardzo dużo chorują. Dzięki temu układ ich układ immunologiczny nabywa odporności. Jest to okres, w którym organizm dziecka ma kontakt, z nieznanymi mu wcześniej, patogenami. Często jednak zdarza się że dziecko ledwo co pójdzie na kilka dni do przedszkola lub szkoły, to już za chwilę znowu jest chore.

Decyzja o wysłaniu dziecka do przedszkola lub szkoły w trakcie kuracji antybiotykowej budzi wśród rodziców wiele wątpliwości. Zastanawiasz się, czy to bezpieczne zarówno dla twojego dziecka, jak i innych maluchów? Okazuje się, że nie każda choroba wymagająca antybiotykoterapii musi oznaczać izolację.

Reklama

W niektórych przypadkach, jeśli tylko dziecko czuje się dobrze i już nie zaraża, może wrócić do rówieśników. Niemniej jednak są sytuacje, w których lepiej pozostawić dziecko w domu na dłużej. Z tego artykułu dowiesz się,kiedy powrót do przedszkola lub szkoły jest możliwy.

Reklama

Antybiotyki nie tylko na infekcje

Warto pamiętać że antybiotyk jest podawany nie tylko w przypadku chorób zakaźnych często stosuje się go, aby zapobiegać powikłaniom. Nie zaś w celu leczenia infekcji. Taką sytuacją są stany po operacjach czy urazach. Dlatego też jeżeli dziecko czuje się dobrze, to w takiej sytuacji może ono wrócić do przedszkola lub szkoły jeszcze podczas brania antybiotyku.

Kiedy dziecko może wrócić do przedszkola na antybiotyku

Jak podaje portal kobieceinspiracje.pl, dziecko może wrócić do przedszkola jeszcze w trakcie antybiotykoterapii, w przypadku następujących schorzeń jak np.:

Zapalenie pęcherza. Ta infekcja bakteryjna nie jest zakaźna dla innych dzieci. Jeśli zatem tylko dziecko czuje się dobrze, a chorobie nie towarzyszą inne objawy typu gorączka, wówczas może ono wrócić do rówieśników;

Ta nie jest zakaźna dla innych dzieci. Jeśli zatem tylko dziecko czuje się dobrze, a chorobie nie towarzyszą inne objawy typu gorączka, wówczas może ono wrócić do rówieśników; Stany po operacjach czy urazach. Drobne zabiegi chirurgiczne, takie jak np.: założenie szwów czy usunięcie migdałków, często wymagają podania antybiotyków w celu zapobiegania zakażeniom. Podobnie jak w przypadku zapalenia pęcherza moczowego, jeżeli dziecko czuje się dobrze, nie ma podwyższonej temperatury ciała oraz innych niepokojących objawów , to może iść do przedszkola lub szkoły;

Drobne zabiegi chirurgiczne, takie jak np.: założenie szwów czy usunięcie migdałków, często wymagają podania w celu zapobiegania zakażeniom. Podobnie jak w przypadku zapalenia pęcherza moczowego, , to może iść do przedszkola lub szkoły; Zapalenie zatok. Antybiotyki są podawane w przypadku podejrzenia bakteryjnego zapalenia zatok. Po 24-48 godzinach od rozpoczęcia antybiotykoterapii dziecko przestaje być zakaźne. I jeśli dobrze się czuje, to również może wrócić do placówki edukacyjnej;

I jeśli dobrze się czuje, to również może wrócić do placówki edukacyjnej; Angina – podobnie jak w przypadku zapalenia zatok, tak również w przypadku anginy, dziecko może iść do przedszkola gdy już nie zaraża innych.

Oczywiście o tym, czy dziecko może wrócić do szkoły lub przedszkola, nie decyduje wyłącznie fakt tego, czy przestało być zakaźne. Wyznacznikiem powinno być zawsze także samopoczucie dziecka. Jeśli czuje się ono dobrze, nie ma objawów w postaci np.: gorączki, wymiotów czy bólu, to wówczas może z powrotem uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.