Szkolny strój galowy

Na rozpoczęcie roku szkolnego ubieramy dzieci na galowo. Co właściwie oznacza strój galowy? Czasami szkoła konkretyzuje to sformułowanie i dodaje, z czego taki ubiór się składa. Mowa wówczas o granatowych spodniach i białej koszuli albo ciemnych spodniach i białej koszuli dla chłopca oraz granatowej lub ciemnej spódnicy i białej bluzce czy koszuli dla dziewczynki. Jest to szkolny strój odświętny, elegancki, przeznaczony na wyjątkowe okazje, takie jak rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, konkursy, apele i innego rodzaju wystąpienia.

Spodnie powinny być długie. Elegancka koszula również ma długie rękawy. Najlepiej wybierać te z naturalnych materiałów, aby chłopcu nie było za gorąco. Wrzesień potrafi być bardzo ciepły.

U dziewczynek dozwolone są krótkie rękawy koszuli lub innej eleganckiej bluzki. Spódniczka nie powinna być za krótka. Idealnie jeśli sięga do kolan.

Dobrze, gdy buty komponują się stylistycznie ze strojem galowym. To perfekcyjne rozwiązanie. Często jednak uczniowie noszą bardziej casualowe buty. Jest to podyktowane przede wszystkim wygodą i niechęcią do kupowania eleganckich butów, z których dziecko nie korzysta na co dzień.

Czy strój galowy musi być granatowy?

Tradycyjny szkolny strój galowy składa się z dwóch kolorów – białego i granatowego. W ostatnich czasach granat zastępowany jest często przez czerń lub ciemno szary, grafit. Biała koszula lub bluzka czasami jest kremowa. Czy to jest dopuszczalne? W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy dana szkoła wydała konkretne wytyczne w tym zakresie, czy strój galowy został doprecyzowany. Jeśli tak, dobrze byłoby, aby uczniowie się do nich stosowali. Szkoła może na przykład wskazać, że strój galowy to biała koszula i granatowe spodnie lub spódnica albo biała koszula i ciemne spodnie lub spódnica. W tym drugim przypadku jest już większa dowolność i wówczas czarne lub ciemnoszare spodnie będą jak najbardziej odpowiednie.

Zwróćmy uwagę na to, że w szkole niestosującej mundurków nigdy stroje galowe nie są takie same. Niektórzy na rozpoczęcie roku szkolnego zakładają po prostu to, co mają w szafie. Z powodów finansowych nie mogą pozwolić sobie na zestaw nowych, eleganckich ubrań dla każdego dziecka. Bądźmy wyrozumiali.

Jak ubrać dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego?

Na rozpoczęcie roku szkolnego ubieramy dziecko w eleganckie ubranie. Jak już zostało wspomniane, strojem galowym dla chłopca będzie biała koszula i ciemne, najczęściej granatowe, spodnie. Dla dziewczynki również przewiduje się białą koszulę lub bluzkę i ciemną, zwykle granatową spódniczkę. Uczennice zamiast spódnicy i bluzki często zakładają też sukienki. Niektóre modele wkładane są na białe bluzki lub koszule, inne tworzą samodzielny strój. Dziewczynki zakładają do tego rajstopy – najczęściej spotykane są cieliste lub białe. Ostatnio bardzo modne stały się podkolanówki, które zostały zaczerpnięte ze szkolnych mundurków. Najczęściej spotyka się białe skarpetki do kolan, ale ciekawie wyglądają również czarne.

Jak modnie ubrać dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego?

Jeśli dziecko lubi bawić się modą i wyrażać siebie poprzez ubiór, mimo wszystko podstawa galowego stroju (czyli koszula i spódnica albo spodnie) powinna zostać spełniona. Poszaleć można natomiast w dodatkach, z resztą nawet biała koszula nie musi być nudna. Może mieć ciekawe guziki, żabot, szerokie mankiety, nietuzinkowy krój. Spódnica również nie musi być prosta. Może mieć wbudowany ozdobny pasek, falbanę. Chłopcy czasami zakładają szelki, paski, modne buty.

Jeśli jest chłodno, weźmy marynarki lub sweterki pasujące kolorystycznie do stroju. A co z butami? O ile mówimy o dziewczynkach, zwykle nie ma problemu. Uczennice chcą mieć eleganckie baletki, lakierowane półbuty typu Mary Jane. Większy problem jest z chłopcami, którzy albo nie mają w ogóle eleganckich butów, albo tolerują tylko buty sportowe. W takim przypadku wybierajmy te najmniej rzucające się w oczy, najlepiej czarne lub granatowe. Można znaleźć też buty pomiędzy stylem sportowym a eleganckim. Mimo wszystko warto mieć takie w szafie. W roku szkolnym jest co najmniej kilka okazji wymagających noszenia stroju galowego. Oto kilka propozycji, jak ubrać dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego: