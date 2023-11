Poznaj propozycje książek dla dzieci o tematyce świątecznej. To nie tylko piękne ilustracje, ale też ciekawe i życiowe opowieści. Czas spędzony z dzieckiem na wspólnym czytaniu, to najlepszy prezent jaki możesz podarować dziecku.

"Seria adwentowa" Wydawnictwo Zakamarki

W tej serii znajdziecie kilka książek, które zbudowane są w taki sposób, by czytać z dzieckiem przez cały adwent. Rozdziałów w książkach jest 24 lub 25, idealnie do czytania jednego dziennie. Jeżeli jeszcze nie znasz tej serii, masz przed sobą do wyboru kilka tytułów: "Zagadki złodzieja Świąt", "Jak ratowaliśmy Wigilię", "Grudniowy gość", "Kosmiczne Święta" czy tegoroczne "Święta w wielkim lesie". To również doskonała alternatywa dla kalendarza adwentowego. Zamiast materialnych prezentów, ofiarujesz dziecku cenny czas bliskości.

"Wierszyki świąteczne" Kasia Huzar-Czub

Autorka znana jest z przepięknych, bliskościowych wierszyków. W tej pozycji drobne utwory przywołają atmosferę Świąt, wspomnienia i dobry nastrój. Dzieci uwielbiają te rymowanki, które szybko wpadają w ucho i wywołują uśmiech na twarzy. W odsłonie świątecznej mają dodatkową dawkę ciepła i specjalnej, świątecznej magii.

"Czas na choinkę" Jarvis Patricia Toht

To niezwykła, rymowana opowieść o tym, jak zwykłe leśne drzewko zmienia się w wyjątkową świąteczną choinkę. W wyprawie po choinkę uczestniczy cała rodzina, pokazując jak dobrze spędzić ten czas. Książka wypełniona jest przepięknymi ilustracjami i zaadresowana raczej do młodszych dzieci. Na końcu czeka na nie miła niespodzianka.

"Sklepik z magicznymi zwierzętami. Mopsorożek i świąteczne życzenie" Matilda Rose

Jeśli ktoś lubi bardziej szaloną akcję i rozbrykane przygody, to te w wykonaniu mopsów są idealnym trafem. To radosna opowieść o pieskach, które bardzo marzą o tym, by pobawić się na śniegu. Książka nadaje się również do samodzielnego czytania przez starsze dzieci, ale będzie dobrą zabawą do wspólnego czytania z dorosłym.

"Magiczne opowieści. Dziadek do orzechów"

Na koniec klasyczna świąteczna opowieść. Razem z małą bohaterką można zanurzyć się w świat baletu i tej znanej historii. Dodatkowym atutem jest muzyczne uzupełnienie czytanego tekstu. Całość to też rewelacyjny wstęp do świata muzyki klasycznej. Dasz się porwać historii i tańcowi?