Odwiedziny Mikołaja to miła, przedświąteczna tradycja. 6 grudnia, gdy w kalendarzu dzień Mikołaja, do dzieci przychodzi stary znajomy, by przynieść im drobne podarki. Jakie jeszcze atrakcje czekają na dzieci w różnych miejscach w Europie?

Niemcy

W Niemczech Mikołajki również obchodzi się 6 grudnia jako „Nikolaustag”. Tradycja nakazuje dzieciom pozostawienie swoich butów w oknie lub przed drzwiami. Mikołaj wypełnia buty słodyczami, owocami i małymi prezentami. Często towarzyszą temu lokalne święta i parady, a Mikołaj jest zwykle częścią kolorowego korowodu.

Holandia

Holendrzy obchodzą Sinterklaasa 5 grudnia. Głównym elementem święta jest postać SInterklaasa, który przybywa z Hiszpanii na statku wraz z pomocnikami, nazywanymi Zwarte Pieten. Dzieci zostawiają swoje buty wypełnione liśćmi kapusty lub sianem, aby Sinterklaas mógł ocenić ich zachowanie. W zamian otrzymują słodycze i prezenty. Odbywają się wtedy również wesołe parady.

Włochy

Mikołajki we Włoszech to „La Festa di San Nicola” i obchodzi się je 6 grudnia. Dzieci otrzymują prezenty od Świętego Mikołaja, zwykle w postaci słodyczy, owoców i zabawek. W niektórych regionach odbywają się procesje, w których dzieci przynoszą kwiaty i prezenty, a także uczestniczą w uroczystościach religijnych związanych ze świętym.

Szwecja

Dzień św. Łucji obchodzi się 13 grudnia. Święto to jest związane z tradycją oświetlania ciemnej zimy. Dziewczęta ubrane w białe stroje niosą świecące korony, a jedna z nich pełni rolę Łucji, co symbolizuje światełko w ciemności. To wydarzenie otwiera oficjalnie okres świąteczny, a liczne koncerty i parady dodają mu uroku.

Francja

Mikołajki we Francji obchodzi się 6 grudnia. Dzieci pozostawiają buty lub małe worki na noc, a Mikołaj zostawia w nich prezenty i słodycze. W niektórych regionach odbywają się parady, a postać Mikołaja jest centralnym punktem festynów, zabaw dla dzieci i wystąpień teatralnych.

Czechy

W Czechach Mikołajki obchodzi się 5 grudnia, ale Mikołaj nie przychodzi do dzieci sam. Towarzyszą mu również aniołek i diabełek. Mikołaj rozdaje prezenty, diabeł przepytuje dzieci z tego, jak się zachowywały, a aniołek staje w ich obronie. Czesi przebierają się za te trzy postaci i odwiedzają kolejne domy, zwłaszcza te, w których są dzieci. Czasami robią krótkie przedstawienia, ale przede wszystkim pytają dzieci, czy były grzeczne i obdarowują je prezentami.