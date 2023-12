Zamiast kolejnej zabawki, która będzie się kurzyć na półce w tym roku możesz podarować dzieciom prezent, który będzie nie tylko atrakcją, ale też przyniesie korzyści dla zdrowia.

Reklama

Zimowa klasyka

Sanki, łyżwy, narty, akcesoria do powyższych sportów, a nawet ciepłe rękawice do lepienia bałwana. Wszystko, co zachęci i umożliwi spędzanie czasu, również zimą, na dworze i w ruchu. Sanki to prezent wieloroczny, ale niestety z łyżew i wielu ubrań dzieci szybko wyrastają. A może prezentem będzie wspólny wyjazd i kurs jazdy z instruktorem?

Reklama

Rower - prezent zrzutkowy

Rower zimą to być może nieoczekiwane połączenie. Jednak dlaczego nie? Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że dziecko rośnie i nie zawsze zimą da się na rowerze jeździć. To często też duży wydatek, dlatego na taki prezent może się złożyć kilku członków rodziny. A jeżeli nie to może akcesoria rowerowe z wyższej półki, które jednocześnie będą dbały o bezpieczeństwo dziecka?

Bilety na mecz ulubionej drużyny

Reklama

Wspólne przeżycie zamiast materialnego prezentu to zawsze dobry wybór. Tym razem, by podtrzymać zainteresowanie dziecka sportem, można podarować bilety na mecz ulubionej drużyny. A może cały karnet lub wejściówka na specjalne wydarzenie? Jeżeli dziecko jest stałym gościem na sportowych trybunach, tym razem można je rozpieścić miejscami vipowskimi.

Karnet na zajęcia sportowe

To rodzaj prezentu, który nie pójdzie w zapomnienie po kilku tygodniach. Nawet jeśli to będzie kilak pojedynczych wejść na wybrane zajęcia, to dziecko i tak, prócz świetnej zabawy, będzie miało okazje spróbować swoich sił w danej dyscyplinie. Kto wie, może zaowocuje to nową pasją? A zamiast zabawki, która będzie się kurzyć, dziecko otrzyma niezapomniany prezent w postaci solidnej dawki ruchu.

Zestaw do gry w domu

Wszystko zależy od tego, jaką przestrzenią się dysponuje. Może to kosz wraz z piłką do powieszenia na drzwiach garażu albo rzutki i tarcza, które przywiesi się na drzwiach pokoju. Chodzi o to, by móc się ruszać, ćwiczyć spostrzegawczość, koncentracje i cierpliwość w domowych warunkach.

Lornetka i inne gadżety przyrodnicze

Ruch to niekoniecznie bieganie z piłką. Obcowanie z przyrodą i długie spacery to również samo zdrowie. Dlatego dla niektórych dzieci bardziej od piłki sprawdzi się na przykład lornetka. Zachęci ona do podziwiania natury, podglądania ptaków, szukania tropów. Czasami takie działania są o wiele bardziej męczące, niż wspinanie się po ściance wspinaczkowej czy bieganie po boisku.

Stara dobra guma do skakania

Nie trzeba też wiele. W natłoku gadżetów i wymyślnych zabawek zapominamy o tych prostych, sprawdzających się od pokoleń. Być może zwykła skakanka czy guma do skakania również świetnie sprawdzą się w roli zachęcania do ruchu. Prosta i zawsze pod ręką w momentach, gdy trzeba wyładować trochę energii.