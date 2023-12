Zagadka tylko dla kreatywnych

Nic tak nie budzi kreatywności – i internetowych sporów – jak wiralowe łamigłówki. Z poniższym zestawem równań zmierzyli się w 2017 roku m.in. czytelnicy Daily Maila. Wiralowa zagadka zdążyła rozprzestrzenić się wcześniej po Facebooku budząc zainteresowanie, ale i spore wątpliwości. Anonimowi twórcy łamigłówki zalecili rozwiązującym zastosowanie myślenia nieszablonowego, niekoniecznie zgodnego z regułami matematyki. Co z prawdopodobieństwem znalezienia prawidłowego rozwiązania? Jeśli wierzyć zapewnieniom Daily Maila, to "jedynie 1 osoba na 1000 jest w stanie podać dwa rozwiązania łamigłówki".

Jak zinterpretować zestaw równań?

Reklama

Zostawmy na moment kalkulacje brytyjskiej prasy. Zapoznaj się z zestawem równań z łamigłówki i zamiast prawideł matematycznych pomyśl o możliwych interpretacjach:

Reklama

1 + 4 = 5

2 + 5 = 12

3 + 6 = 21

Reklama

8 + 11 = ?

Pamiętaj, że w tym wypadku nie chodzi o prawidłowość równania, ale o odkrycie głównej reguły. Jaką metodą można odkryć wynik z ostatniego równania? Odpowiedź nie jest oczywista, a twórcy łamigłówki przekonują, że istnieją 2 równorzędne rozwiązania.

Rozwiązanie zagadki nr 1

Zdaniem twórców zadania pierwsza wersja rozwiązania jest dość prosta. W pierwszej kolejności wykonuje się dodawanie z pierwszego równania. Następnie wynik pierwszego równania jest dodawany do sumy "2 + 5". Wynik z drugiego równania został dodany do sumy "3 + 6". Zgodnie z przyjętą regułą – sumę z ostatniego równania, czyli "8 + 11" należy dodać do wyniku z równania trzeciego. Tak otrzymujemy liczbę "40".

Jeżeli doszedłeś do tego samego wyniku – gratulacje! Teraz rusz głową i spróbuj rozwiązać tą samą zagadkę w inny sposób.

Rozwiązanie łamigłówki nr 2

Część internautów zinterpretowała równania biorąc pod uwagę zupełnie inne czynniki. Wyniki podane w zadaniu można również osiągnąć przy użyciu mnożenia. W jaki sposób?

1 + 4 = 5 -> 1 + 4 x 1 = 5

2 + 5 = 12 -> 2 + 2 x 5 = 12

3 + 6 = 21 -> 3 + 3 x 6 = 21

8 + 11 = ?

Jeżeli zachowamy powyższe reguły zagadki, ostatnie równanie będzie miało następującą formę:

8 + 11 = 8 + 8 x 11 = 96

Zdaniem twórców łamigłówki podana metoda jest również prawidłowa, a wynik "96" można uznać za równorzędny.

Wątpliwości internautów

Opinie osób mierzących się z zadaniem były podzielone. Część komentujących przyznała, że odkryła metodę w ciągu kilku sekund. Inni optowali za "jedynym, słusznym rozwiązaniem", czyli wynikiem "40" – ponieważ w oryginalnym równaniu nie ma znaku mnożenia. Pojawiły się również głosy, aby podobne łamigłówki nie nazywać "matematycznymi", ale raczej "puzzlami" lub "zagadkami". Jeden z komentujących podsumował zaproponowane przez twórców zagadki rozwiązania słowami: "społeczeństwo najwyraźniej odpuściło sobie naukę matematyki…".