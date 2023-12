Niewinna z pozoru czynność zszokowała młodego tatę.

Co młoda mama robi z mleka z piersi?

Na początku scena wygląda bardzo niewinne. Młoda mama stoi przy blacie kuchennym, w chuście śpi przytulone do niej niemowlę, a kobiet miesza coś w misce. Zaciekawiony mąż pyta kobietę, co robi. Ku jego zaskoczeniu Kay odpowiada, że mydło. To jeszcze nie wzbudziło podejrzeń, a raczej zdziwienie, bo żona nigdy wcześniej tego nie robiła. Zapytana, skąd ten pomysł, odpowiedziała, że ma duży zapas mleka z piersi w lodówce, które nie nadaje się już do podania dziecku, a żal je wylać. Robi zatem mydło przy wykorzystaniu mleka z piersi.

Prezent dla rodziny

Młoda mama nie oszczędzała jednak swojego męża. Kiedy zszokowany upewniał się, czy żona nie żartuje, ta mu wyjaśniła, że mydło, którym właśnie się myje, również jest zrobione z mleka z piersi. Następnie pokazała wszystkie produkty, których używa i wyjaśniła dlaczego mydło ma piękny zapach. Zaproponowała również, by mydełkami obdarować członków rodziny. O tym, czy tak się stanie dowiem się pewnie z kolejnych filmików influencerów.

Mydło z mleka z piersi? To nie jest dziwny pomysł

Wbrew pozorom pomysł, choć niecodzienny, nie jest pozbawiony sensu. Mleko z piersi, poza byciem idealnym pokarmem dla dzieci, sprawdza się również do pielęgnacji skóry. Bogate w substancje odżywcze, ma działanie odkażające. Dlatego można je stosować na zmiany skórne albo dodawać do kąpieli dziecka. Nie ma również przeciwskazań, by dodać je do swojej kąpieli…lub zrobić mydło. Tak naprawdę to bardzo dobry pomysł na wykorzystanie zapasów z zamrażarki, które nie nadają się już do podania dziecku.

Takie mleko wciąż jeszcze jest bombą witaminową pełną wspaniałych składników, czemu by więc nie wykorzystać go do pielęgnacji skóry. Co więcej mleko z piersi można również zakraplać do oczu dziecka. To magiczna substancja, która może wspomóc leczenie niektórych przypadłości. Wie o tym każda mama, która mlekiem z piersi smarowała poranione w czasie rozkręcania laktacji brodawki.