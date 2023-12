Praktykowane przez niektóre mamy karmienie w tandemie to podawanie pokarmu z piersi dwójce dzieci. Dotyczy to zarówno karmienia bliźniąt jak i dwójki rodzeństwa.

Jak długo karmić piersią?

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie dziecka wyłącznie piersią przez pierwsze sześć miesięcy. Po tym czasie dziecko powinno kontynuować karmienie piersią plus mieć wprowadzane produkty stałe. Do roku to mleko jest podstawą diety. Po tym czasie zaleca się kontynuowanie karmienia piersią do 2 roku życia dziecka lub dłużej, jeżeli dziecko i mama wyrażają taką chęć. WHO nie podaje górnej granicy karmienia. Biorąc pod uwagę jakie korzyści zdrowotne niesie za sobą karmienie piersią wiele mam decyduje się na długie karmienie piersią.

Jeżeli w tym czasie zajdą w kolejną ciążę i urodzą dziecko może dojść do sytuacji, gdy mama będzie karmić dwoje dzieci na raz. Sama ciąża czy urodzenie kolejnego dziecka nie są powodem do zakończenia karmienia starszego dziecka. Może nim jednak być, jeżeli pojawią się wyzwania zdrowotne lub sama mama stwierdzi, że to za duże obciążenie.

Karmienie dwójki dzieci – czy to bezpieczne?

Karmienie dwójki dzieci naraz może dziwić. Zwłaszcza, gdy starsze dziecko je już stałe produkty i mogłoby zakończyć karmienie piersią. Należy jednak pamiętać, że to zawsze decyzja mamy, czy chce kontynuować karmienie piersią starszaka.

Czasami w czasie ciąży pokarm zanika i wtedy dziecko samoistnie się odstawia (choć niektóre przeczekują ten moment i kontynuują karmienie po urodzeniu rodzeństwa), innym razem karmienie w ciąży jest na tyle trudne, że mama wykorzystuje ten czas na odstawienie dziecka. Czasami jednak dzieje się tak, że mama decyduje się kontynuować karmienie w czasie ciąży i po urodzeniu kolejnego dziecka. Do zakończenia karmienia starszaka dochodzi wtedy w późniejszym czasie, gdy mama się na to zdecyduje przy jednoczesnym karmieniu malucha lub z inicjatywy starszego dziecka i dochodzi wtedy do samoodstawienia.

Karmienie dwójki dzieci na raz jest bezpieczne dla mamy i dzieci. Mama powinna jednak zwrócić szczególną uwagę na swoje zdrowie. Dbać o odpoczynek, wartościową dietę, suplementy dla kobiet karmiących piersią.

Karmienie w tandemie - jak to robić?

Zasada, którą trzeba się kierować jest taka, że pierwszeństwo zawsze ma noworodek. Zwłaszcza w początkowych dniach. To zawsze młodsze dziecko pierwsze się najada i dopiero potem pierś dostaje starszak. Plusem dla starszego dziecka w tych dniach jest ponowna porcja siary, bardzo odżywczego i ważnego dla zdrowia dziecka mleka.W późniejszym czasie, gdy laktacja jest w pełni rozkręcona nie robi to większej różnicy, które dziecko pije pierwsze. Zwłaszcza, że często wychodzi to naturalnie, bowiem niemowlę jest częściej i dłużej przy piersi niż starsze dziecko.

Nie trzeba się również obawiać, że zabraknie pokarmu. Produkcja mleka działa na zasadzie podaży i popytu. Jeżeli dzieci – pijąc mleko – składają zamówienie na jego produkcje, to piersi będą je produkować w odpowiedniej ilości. Dlatego też tak ważne jest, by w pierwszych tygodniach to noworodek był zawsze pierwszy przy piersi, bo w ten sposób maluszek nie tylko dostaje wszystko, co powinien, ale piersi uczą się też nowej ilości mlecznego zapotrzebowania.