Wokół karmienia piersią narasta wiele mitów. Zarówno jeśli chodzi o początki, jak i jego zakończenie. Poznaj mniej znane fakty o odstawieniu dziecka od piersi.

Nie ma dobrego momentu na odstawienie

Nie istnieje coś takiego jak idealny moment na zakończenie karmienia piersią. Jeżeli mama decyduje o odstawieniu dziecka od piersi, będzie to zawsze dla niego trudne doświadczenie, jest to bowiem wszystko, co dziecko zna. W życiu danej rodziny mogą być momenty, gdy będzie to łatwiejsze doświadczenie, ale jest to indywidualne i zależy od duetu mama – dziecko.

Nie ma też odgórnie ustalonych granic, kiedy musisz odstawić dziecko od piersi. Nie może tego wymóc żadna placówka czy pracodawca. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią dziecka przez pół roku, po tym czasie stopniowe podawanie innych produktów. Do roku mleko to podstawa diety. WHO zaleca karmienie minimum dwa lata lub dłużej, do czasu aż mama lub dziecko nie zdecydują o zakończeniu karmienia.

Decyzja o odstawieniu to decyzja mamy lub dziecka

Karmienie piersią obejmuje duet mama-dziecko. Tylko do tej dwójki powinna należeć decyzja o jego zakończeniu. Jeśli podejmuje ją mama, kierować się winna świadomym wyborem, a nie naciskami ze strony innych. O ile ojciec dziecka może być partnerem w dyskusji, przedstawiając swój punkt widzenia, to ostateczną decyzję podejmuje kobieta. Wszyscy inni członkowie rodziny, osoby opiekujące się dzieckiem, pracodawcy nie mają prawa wpływać na kobietę. Jeżeli to dziecko decyduje o zakończeniu karmienia mowa jest wówczas o samoodstawieniu.

Samoodstawienie po pierwszym roku życia

Do samoodstawienia nie dochodzi nigdy przed pierwszym rokiem życia dziecka. Jeśli tak się stało nastąpił zapewne jakiś błąd w sposobie karmienia np. zbyt gwałtowne rozszerzanie diety. W okolicach roku może wystąpić również lekki kryzys laktacyjny, który mamy czasami interpretują jako to zjawisko. Zwykle mija on po czasie i dziecko wraca do zwyczajowego sposobu jedzenia mleka z piersi. W czasie trwania kryzysu maluch chętniej będzie pić mleko w nocy, na tak zwanego śpiocha. Do samoodstawienia dochodzi zazwyczaj pomiędzy 3-5 rokiem życia. Światowa Organizacja Zdrowia nie podaje górnej granicy końca karmienia piersią, a karmienie dziecka do samoodstawienia nie ma wpływu na jego rozwój psychologiczny.

Nie trzeba odstawiać dziecka, gdy idzie do żłobka

Nie ma potrzeby zakończenia karmienia piersią, gdy idzie ono do żłobka. Niektóre miejsca mogą stwarzać presję, by to zrobić, jednak nie ma to podstawy prawnej. Co więcej, żłobki są zobligowane do przyjmowania odciągniętego mleka i podawania go dziecku, jeśli takie jest życzenie rodziców. Warto pamiętać, że pójście do żłobka czy przedszkola to duże wydarzenie w życiu dziecka, a zatem dokładanie mu kolejnego stresu w postaci zakończenia karmienia nie jest dobrym pomysłem. Co więcej, karmienie piersią w czasie jesiennego przedszkolnego startu pełni funkcję ochrony przed wirusami i wspomaga w walce z kolejnymi infekcjami.