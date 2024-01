W zdrowym odruchu mama chce chronić swoje dziecko, dlatego zastanawia się, czy kiedy sama jest chora, może karmić dziecko piersią. W końcu, blisko je tuląc, bezpośrednio rozsiewa zarazki.

Czy karmienie piersią podczas choroby jest bezpieczne?

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia dzieci. Jest tak wartościowe dla dziecka, że nawet potencjalne ryzyko zarażenia dziecka nie jest powodem do jego przerwania. Istnieje dosłownie kilka chorób, kiedy mama nie powinna karmić dziecka piersią (jedną z nich jest zarażenie się AIDS), ale na tej liście na pewno nie ma zwykłego przeziębienia. Nawet w czasie pandemii COVID-19 chora mama mogła swobodnie karmić dziecko, o ile była w stanie (do czego lekarze doszli z czasem, rozważając plusy i minusy sytuacji). Dlatego jeżeli czujesz się chora, masz karat, kaszel i boli Cię gardło, nie miej obaw przed kontynuowaniem karmienia dziecka.

Mleko z piersi mamy buduje odporność

Co ważne, mleko z piersi jest tak niesamowite, że podczas choroby mamy, w jej mleku pojawiają się przeciwciała do danej choroby, dlatego dziecko jest przed nią mocno chronione. Jeżeli jednak złapie ją od mamy, przejdzie ją dużo łagodniej. Dlatego niejednokrotnie dzieje się tak, że mama łapie przeziębienie, a karmione piersią dziecko nie, bo natychmiast dostaje na nie lek. Dzięki temu buduje również swój układ odpornościowy. Jedyną przeszkodą w karmieniu może być sytuacja, gdy czujesz się tak źle, że nie jesteś w stanie utrzymać dziecka lub potrzebujesz kilku godzin nieprzerwanego snu.

Czy karmiąc piersią można brać leki na przeziębienie?

Kiedy jest się przeziębionym można, a nawet trzeba, kontynuować karmienie piersią. To, na co należy zwrócić uwagę to leki, które planujesz przyjąć. Choć na przeziębienie najlepiej działa odpoczynek i czas, nie jest tak, że nie możesz wesprzeć się żadnym lekiem. Jeżeli zajdzie taka potrzeba jest szereg substancji bezpiecznych dla dziecka przy karmieniu piersią. Warto o nie zapytać w gabinecie lekarskim lub aptece. Bardzo dużo doraźnych środków łagodzących kaszel czy katar jest odpowiednich również dla kobiet karmiących piersią. Przede wszystkim jednak postaw na w miarę możliwości dobry jakościowo sen, dużo odpoczynku i ciepłe płyny.