Przemarznięcie na spacerze może być niekomfortowym doświadczeniem dla dziecka, ale dzięki odpowiedniej reakcji i trosce, szybko wróci do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Stopniowe ogrzewanie

Pierwszym krokiem po powrocie do domu jest stopniowe ogrzewanie dziecka. Unikajmy gorących kąpieli czy bezpośredniego stosowania źródeł ciepła, jak grzejniki. Zbyt szybkie rozgrzanie może być szokiem dla organizmu. Szczególnie unikaj kontaktu dłoni i stóp z gorącymi powierzchniami. Jeśli wymagają ogrzania, niech wymoczą się w ciepłej, ale nie gorącej wodzie.

Suche ubrania

Natychmiast zmień mokre ubrania na suche. Nawet jeśli dziecko nie jest całkowicie mokre, wilgotne ubrania mogą się przyczynić do dalszego wychładzania. Dotyczy to szczególnie rajstop czy skarpet, ale również bluz, które mogły się zmoczyć od wrzuconego za kołnierz śniegu.

Ciepły napój

Podajmy dziecku ciepły, ale nie gorący napój. Może to być herbatka, ciepłe mleko lub inny ulubiony napój. Pomoże on rozgrzać organizm od środka. Jeśli masz w domu kubek termiczny lub termos, możesz z niego skorzystać, by napój nie tracił temperatury i mógł dobrze służyć przez kilka godzin.

Ciepły posiłek

Lekki, ciepły posiłek, jak zupa czy kasza, również będzie pomocny w przywróceniu odpowiedniej temperatury ciała. To też po prostu duża przyjemność, zjeść talerz ciepłej, treściwej zupy.

Odpoczynek

Zachęćmy dziecko do odpoczynku w ciepłym miejscu. Dodatkowe koce mogą pomóc zapewnić komfort i pomóc w rozgrzaniu. Choć dziecko może nie mieć ochoty na spokojne chwile, to i tak warto, by choć kwadrans odpoczęło.

Monitorowanie stanu zdrowia

Obserwujmy stan zdrowia dziecka po przemarznięciu. Szukajmy oznak hipotermii, takich jak bladość, drżenie, senność czy apatia. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Nie ma potrzeby prewencyjnego podawania leków.

Edukacja

Po mocnym przemarznięciu warto porozmawiać z dzieckiem o tym, jak na przyszłość unikać takich sytuacji. Warto kontrolować własny komfort termiczny, choć w czasie zabawy nie zawsze się to udaje. Trzeba też przypominać dziecku o odpowiednim ubraniu.

Przemarznięcie to nie koniec świata i poza chwilowym dyskomfortem może wyjść dziecku na zdrowie. O wiele gorsze może być regularne przegrzewanie dziecka, które osłabia jego odporność i sprawia, że dziecko częściej choruje. W przypadku przemarznięcia nasza szybka reakcja zapewni dziecku komfort i bezpieczeństwo.