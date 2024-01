Książeczki pomocne podczas pierwszej wizyty u dentysty powinny być przemyślane. Nie mogą potęgować strachu dziecka lub w ogóle przedstawiać wizyty u dentysty jako czegoś nieprzyjemnego. Dobra książeczka powinna wyjaśnić, co się będzie działo i czego dziecko może się spodziewać w gabinecie.

Seria Mądra Mysz, "Moja przyjaciółka dentystka"

Znajdziemy tutaj cykl aż trzech książeczek o dbaniu o ząbki i wizycie u dentysty. Ta ostatnia "Moja przyjaciółka dentystka" opowiada o przyjemnej wizycie chłopca u dentysty. Wraz z tatą przychodzi na kolejny już przegląd. Dziecko dostaje informacje o regularnych wizytach dentystycznych i tym, że chłopiec nie ma problemu tam wracać. W końcu dentystka jest jego przyjaciółką. Na koniec można zwiedzić zaplecze gabinetu.

Przygody Fenka, "Wizyta u dentysty"

To książeczka dla młodszych pacjentów. W prosty sposób przeprowadza przez wizytę w gabinecie dentystycznym. Fenek ma już kolejną dziurę w zębie, którą trzeba wyleczyć. Na końcu każdej strony znajduje się interaktywne pytanie, które zachęca dzieci do uważnego słuchania i szukania odpowiedzi w tekście.

"Jadzia Pętelka idzie do dentysty"

Seria o Jadzi Pętelce podbija serca maluchów. Ta rezolutna dziewczynka nie boi się okazywać emocji i cieszyć życiem. Tym razem odwiedza gabinet dentystyczny, ale nie sama, lecz z całą rodziną Pętelków. Jej brat dostaje niebieską plombę, a co czeka Jadzię? W książce dzieci po raz kolejny przypominają sobie jak ważna jest odpowiednia higiena zębów. Kolorowe i energetyczne ilustracje dodają historii uroku i lekkości.

"Kicia kocia u dentysty"

Dziecko wraz z Kicią Kocią przeżywa wiele aspektów dzieciństwa. Tym razem odwiedzają gabinet dentystyczny. Opowieść rozpoczyna się już w domu, kiedy to spokojna bohaterka myje przed wyjściem ząbki. Na miejscu Kicie Kocię spotyka niemiła przygoda, ale nie ma ona nic wspólnego z dentystką. Wręcz przeciwnie, ta ostatnia pomaga rozwiązać problem. Dzięki temu Kicia Kocia siada na fotel dentystyczny jeszcze bardziej uśmiechnięta.

"Basia i dentysta"

Ta pozycja jest dla ciut starszych przedszkolaków. Do dentysty wybiera się cała rodzina Basi i jak to z nią bywa, na miejscu jest bardzo wesoło. Najmniej do śmiechu jest tacie Basi, ale to ciekawy aspekt książki. Pokazuje bowiem, że czasami strach oswoić muszą też dorośli. Na szczęście na koniec okazuje się, że warto odwiedzić gabinet dentystyczny i z dumą prezentować światu i rodzinie zdrowe ząbki.