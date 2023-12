Oczywistą postacią kojarzącą się ze Świętami jest Święty Mikołaj. To on jest najpopularniejszym darczyńcą, który sprawia radość dzieciom na całym świecie. Jednak na szczęście nie musi robić wszystkiego sam, bowiem są państwa, gdzie to nie on, a inne postaci przynoszą podarunki dzieciom. Sprawdź, kto i gdzie?