Światem graczy wstrząsnęła informacja o niezwykłym wyczynie 13-latka, który dokonał rzeczy dotychczas niemożliwej dla człowieka.

Tetris - prosta gra czy skomplikowana rozgrywka

Gra zaprojektowana została w taki sposób, że teoretycznie można w nią grać w nieskończoność, do momentu popełnienia przez gracza błędu. Co zwykłemu śmiertelnikowi nie zajmuje dużo czasu. Po kilkudziesięciu latach istnienia gry na rynku, okazało się jednak, że gracze z całego świata mają swoje pomysły na to, jak wychodzić na kolejne poziomy, dokonując tego, co długo było niemożliwe. Przez wiele lat najwyższym osiągalnym poziomem był ten o numerze 29. Dopiero dzięki kolejnym pomysłom graczy i wykorzystywaniem rozwiązań z programowania, a nawet muzyki, udało się złamać tę barierę i wspinać coraz wyżej. Żaden człowiek nie mógł jednak pokonać Tetrisa, udało się to jedynie maszynom, które doszły do momentu, gdy gra się zeruje.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Reklama

13-latek z USA pobija rekord

Od stworzenia gry minęło ponad 30 lat i tyle właśnie czasu zajęło jej pokonanie przez człowieka. Dokonał tego Willis "Blue Scuti" Gibson, 13-latek z USA. Chłopiec zrobił coś, co zadziwiło nie tylko graczy i fanów Tetrisa na całym świecie, ale również organizacje zajmujące się organizacją mistrzostw w tej grze. Gibson pobił rekordy świata jeśli chodzi o liczbę punktów zdobytych w czasie gry, osiągnięty poziom i liczbę usuniętych rzędów klocków. To niewiarygodny wynik i dotychczas podobne osiągnięcia miały tylko maszyny. Twórcy nie zakładali, że takie osiągnięcie będzie kiedykolwiek możliwe.

Wzruszająca dedykacja

Gibson swoje zwycięstwo zadedykował zmarłemu niedawno ojcu. We wzruszającym filmiku pokazuje też prezent, który otrzymał od swoich dziadków. To niebieska bluza z kapturem, na której widać podpis "Blue Scuti" i uwieczniony moment na ekranie z niewiarygodnym wynikiem nastolatka.