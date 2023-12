Niektóre z nich to nieśmiertelne klasyki, inne to nowości. Ważne, by przynosiły radość, uczyły zdrowej rywalizacji i dawały mnóstwo frajdy. Sprawdź, jakie gry polecamy dla starszych dzieci.

Jenga

To gra dobra dla ludzi mieszkających na parterze albo posiadających dobre układy z sąsiadami z dołu. Drewniane klocki, układane w wysoką wieżę, mogą narobić niezłego rumoru i trzeba naprawdę dużej sąsiedzkiej wyrozumiałości, by to znieść. Zdecydowanie warto w nią grać. Jenga jest uwielbiana przez dzieci. Uczy cierpliwości, pomysłowości i trzymania nerwów na wodzy. Wszystko okraszone nutką ekscytacji: czy uda się utrzymać w pionie tak wysoką wieżę?

Story cubes

Tutaj jedyne, czego potrzebujemy to wyobraźnia. A tej dzieciom nigdy nie brakuje. Rzucamy specjalnymi kośćmi, a potem próbujemy połączyć wylosowane obrazki w stosunkowo spójną opowieść. Mnóstwo śmiechu gwarantowane, ale też zachwytu nad tym, co potrafią wymyślić dziecięce mózgi i jakie znaleźć skojarzenia w pozornie nie powiązanych ze sobą obrazkach.

Nogi-stonogi

Gra – ekspres. Rzucasz kostką i dobudowujesz kolejne nogi do stonogi. Plusem jest szybka rozgrywka, wiec w krótkim czasie można zagrać kilka razy i każdemu dać się nacieszyć zwycięstwem. To jedna z tych gier, które szybko się nie nudzą i dobre są zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci.

Potwory do szafy

Przeganianie potworów, ale w wersji klasycznej. Prócz rozrywki gra może nieść walor edukacyjny i kojący dziecięce strachy. Zasady, początkowo skomplikowane, szybko wchodzą do głowy. Wspaniałą atrakcją dla dzieci jest też to, że w tej grze nie tylko można, ale nawet trzeba krzyczeć. No bo jak inaczej przestraszyć potwory?

La cucaracha

Zręcznościówka, która gwarantuje mnóstwo śmiechu. Atrakcyjna, trójwymiarowa plansza tylko zachęca do gry, ale największą atrakcją jest biegający po planszy karaluch. Robal na baterie to nie lada gratka, która wywoła uśmiech pod nosem nie tylko u dzieci, ale też dorosłych graczy.

Klasyczne szachy

Tej królowej gier nie trzeba nikomu przedstawiać. Klasyka i elegancja. Choć z pozoru może wydawać się nudna, dla wielu dzieci to wspaniała rozrywka a codzienne rozgrywki stają się prędzej, czy później ważnym element dnia. Upewnij się, że dziecko będzie miało z kim grać i znajdzie osobę, która wyjaśni mu zasady gry. A potem już tylko czerp korzyści z rozwoju logicznego myślenia, cierpliwości i piękna tej gry.