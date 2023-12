Granie w karty to klasyczna rozrywka, łącząca pokolenia. Są pozycje, które nigdy nie wychodzą z mody, ale są i takie gry, które niedawno pojawiły się na rynku. Dowiedz się, w jakie gry karciane grać z dzieckiem.

Paszczaki

Gra, która oferuje prostą i szybką rozrywkę dla całej rodziny. Polega na tym, by ułożyć karty w taki sposób, żeby pionowy lub poziomy rząd zaczynał się i kończył tą samą kartą paszczaka. Gra ćwiczy spostrzegawczość i refleks, jest też doskonałym wprowadzeniem do matematycznych sekwencji. Dobra dla dzieci powyżej 5 lat.

Uga buga

To gra karciana idealna dla większej ilości graczy. Uwaga! Gra wymaga sporej ilości krzyczenia i to ono jest jej istotą. Gra tak naprawdę ćwiczy jednak uważne słuchanie i dobrą pamięć, polega bowiem na powtarzaniu prehistorycznych okrzyków, które znajdują się na kartach. Nie sposób nie pękać ze śmiechu podczas kolejnych rozgrywek.

Uno junior

To gra dla młodszych dzieci, przypominająca klasyczne makao. Zamiast tradycyjnych kart gra się jednak takimi z podobiznami zwierząt. Trzeba dopasować wizerunek zwierzęcia, który ma się w rękach z tymi, które już są na stole. Wygrywa osoba, której zostanie w ręce tylko jedna karta i wykrzyknie "UNO”.

Kto to zrobił?

W tej grze należy się jak najszybciej pozbyć swoich kart, oczyszczając w ten sposób domowe zwierzęta z dość poważnego zarzutu… zrobienia kupy w salonie. Dzieciaki uwielbiają temat kupy, a tu dodatkowo ćwiczą pamięć i refleks. Małe magnetyczne pudełko ułatwia przechowywanie kart i żetonów.

Punto

W tej grze również należy ułożyć określone wzory w pionie lub poziomie. Ma się jednak do dyspozycji małą przestrzeń 6x6 kart, a inni gracze przeszkadzają w ułożeniu wzoru, próbując stworzyć własny. Mała i poręczna gra, dobra do zabrania ze sobą wszędzie, gdzie mamy ochotę pograć.

Między nami kids

To nie jest typowa gra, ale wspaniały punkt wyjścia do głębokich rozmów z dziećmi. Na kartach znajdują się czasami poważne, czasami zabawne pytania, które są punktem wyjściowym do ważnych tematów. Pytania zostały opracowane przez psychologów i są narzędziem ułatwiającym komunikację z dzieckiem. W grze, prócz rozmowy, równie ważne jest także aktywne słuchanie tego, co gracze mają do powiedzenia.To czasami może być najtrudniejsze.

Piotruś

Klasyka, która sprawdzi się zawsze. To dobre wprowadzenie do kolejnych gier karcianych. Na rynku dostępnych jest mnóstwo wersji obrazkowych, można zatem dobrać talię do zainteresowań dziecka. Prócz klasycznej rozrywki możliwe są inne kombinacje, jak na przykład wykorzystanie kart do gry w memory. Jedna gra, która daje wiele możliwości.