Do grania w planszówki trzeba dojrzeć. To wspaniała rozrywka i wiele osób lubi w ten sposób spędzać czas z dzieckiem, ale nie każda gra nada się dla każdego dziecka. Poznaj gry planszowe idealne dla mniejszych dzieci.

Wręcz kultowe "Grzybobranie"

To kultowa już gra i tak bardzo znana, że wiele osób mogło o niej zapomnieć a przecież jest idealna dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z planszówkami. Proste liczenie kroków i zbieranie grzybków. Jest odrobina ekscytacji, są zasady na tyle proste, że dziecko nie ma problemu z ich zrozumieniem. W kolejnych wydaniach gry plansze są coraz bardziej rozbudowane, a nawet trójwymiarowe. Poza tym chyba każde dziecko lubi moment wtykania grzybków w dziurki. Dodatkowy atut za ćwiczenie małej motoryki.

"Kociaki-łobuziaki"

To gra z pięknymi ilustracjami i estetycznym wykonaniu. To rozrywka losowo-zręcznościowa, a zatem gwarantująca mnóstwo emocji i śmiechu. Może powodować piski radości, więc rodzic musi być przygotowany i na taki poziom decybeli. Tu również ćwiczy się małe paluszki, bo cała gra polega na motaniu specjalnej nitki. Jednym z największych plusów są po prostu koty, zwłaszcza dla tych dzieci, które je uwielbiają.

"Dobble (różne warianty)"

Ta gra jest uwielbiana przez małych i dużych. Ćwiczy refleks, spostrzegawczość i gwarantuje dużo emocji. Ma też dodatkowy atut w postaci przeróżnych wersji z ulubionymi bohaterami, można zatem łatwo ją dopasować do aktualnych zainteresowań dziecka. Wielkim plusem jest też jej mała objętość i jeśli liczyć karty jako jedną całość, niewielka ilość elementów. Jest zatem świetna do zabrania w podróż.

"Roads – gra kooperacyjna"

To gra polegająca na układaniu drogi, ale też otwierająca nieskończenie wiele możliwości budowania kolejnych labiryntów ulic. Kiedy te zadania zostaną wykonane można przejść do kolejnego etapu, czyli zabawy samochodzikami. Czy uda się wykorzystać wszystkie elementy jezdni, znaki drogowe, szlabany i umieścić wszystko, co powinno się znaleźć na drodze? Sami musicie sprawdzić. Dodatkowym atutem jest walor edukacyjny, związany z rozmowami o bezpieczeństwie na drodze. Gra jest bardzo estetycznie wykonana.

"Pociąg Inków"

To ten rodzaj gry, gdy do celu trzeba dojść jak najszybciej. Jednym słowem emocje gwarantowane. Dodatkową atrakcją jest duża ilość zadań do wykonania, a dojście do mety wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Pięknie wykonane pudełko do gry jest jej dodatkowym atutem.