Zadanie zbyt trudne dla chińskiego ucznia?

Wiralowa zagadka o "wieku kapitana" krąży w Internecie w kilku wersjach powracając co jakiś czas w nowej formie. W 2018 roku kontrowersyjne zadanie zostało umieszczone na teście matematycznym w jednej z chińskich szkół. Poziom trudności zagadki oburzył rodziców dzieci, a zdjęcie z testu szybko trafiło do sieci. Z zadaniem próbowali mierzyć się m.in. użytkownicy chińskich socjal mediów oraz fani kanału Mind Your Decisions, prowadzonego przez Presha Talwalkara.

"Ile lat ma kapitan statku?"

Reklama

Oryginalna zagadka matematyczna składa się zaledwie z jednego zdania i może występować w różnych wersjach. Chińscy uczniowie uczęszczający do 5. klasy szkoły podstawowej zmierzyli się z takim pytaniem: "Jeżeli na statku jest 26 owiec i 10 kóz, ile lat ma kapitan statku?". Zanim poznasz odpowiedź zastanów się od czego zacząć analizę zagadki? A może bardziej istotne jest pytanie: jaki cel ma tak sformułowane zadanie?

Reklama

Reklama

Medialna kariera zagadki

Zadanie pojawiło się pierwotnie na platformie Weibo, gdzie wywołało szeroką dyskusję rodziców uczniów. Wybuchła kłótnia o zasadność umieszczania podobnych pytań na teście. Łamigłówka szybko zyskała medialną sławę – temat opisało m.in. BBC, Washington Post i South China Morning. W tekstach skupiono się na tym, jak z zadaniem radzili sobie uczniowie. Otóż większość nastolatków podjęła próbę obliczenia wyniku. Uczniowie próbowali wykorzystać dostępne dane, tworzyli własne reguły lub posługiwali się dostępną wiedzą praktyczną. Jak podaje BBC jeden z uczniów podjął się karkołomnego obliczenia: "Całkowita waga 26 owiec i 10 kóz to ok. 7 700 kg, bazując na średniej wadze tych zwierząt. Zgodnie z chińskim prawem osoby kierujące statkiem o wadze powyżej 5 000 kg muszą posiadać specjalną licencję przynajmniej od 5 lat. Minimalny wiek, w którym można otrzymać licencję to 23 lata – zatem kapitan ma min. 28 lat.”

Śledztwo: kto i w jakim celu wymyślił zagadkę?

Zagadka zaintrygowała również autora kanału Mind Your Decisions. Presh Talwalkar – znany matematyk i fan łamigłówek logicznych – przeprowadził własne śledztwo z pomocą dociekliwych internautów. Wynik? Okazało się, że podobną, absurdalną zagadkę zadano w 1979 roku uczniom francuskiej szkoły. I w tym wypadku większość nastolatków próbowała tworzyć skomplikowane rozwiązania np. obliczając wiek kapitana poprzez dodawanie wagi zwierząt. Dalsze śledztwo podało jeszcze ciekawszą odpowiedź o pochodzeniu łamigłówki. Otóż oryginalna zagadka pochodzi z listu Gustawa Flauberta do siostry. Francuski pisarz podał w niej dodatkowe informacje m.in. ilość pasażerów, przebieg trasy i datę rejsu.

Jak prawidłowo rozwiązać zadanie?

Prawidłową odpowiedź podali przedstawiciele chińskiej szkoły, w której przeprowadzono test. Otóż – jak można się domyślić – zagadka nie posiada rozwiązania, ponieważ "w zadaniu nie podano wystarczającej ilości danych". Pytanie miało zmusić uczniów do krytycznej oceny informacji i wskazania nieprawidłowości w konstrukcji zadania. Nauczyciele chcieli sprawdzić, czy uczniowie wykażą się myśleniem logicznym i wstrzymają przed "produkowaniem rozwiązań za wszelką cenę". Jak widać, wynik eksperymentu okazał się bardzo ciekawy. Przyznaj, jakie rozwiązania zagadki wpadły ci jako pierwsze do głowy?