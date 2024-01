"To zadanie doprowadziło uczniów do łez"

Nietypowa zagadka pojawiła się w 2016 roku na egzaminach SAT – sprawdzających m.in. umiejętności matematyczne uczniów w wieku 7 lat. Treść zadania opublikowała na Twitterze Louise Bloxham – matka dziecka, które brało udział w teście. "Czy widzieliście to?!!!" – zapytała Louise wrzucając na portal zdjęcia zadania. Komentujących oburzyła nieprecyzyjna treść zagadki, która – ich zdaniem – mogła zmylić dzieci.

Użytkownicy Twittera szybko podjęli się rozwiązania łamigłówki uzyskując kilka różnych odpowiedzi. Debatowano też nad treścią samej zagadki. Czy chcesz zmierzyć się z kontrowersyjnym zadaniem? Sprawdź, jak szybko trafisz w odpowiedź, którą oficjalnie podano jako prawidłową.

"Ilu pasażerów było w pociągu?"

Oto treść zadania, które musieli rozwiązać uczniowie: "Pociągiem podróżuje grupa pasażerów. Na pierwszym przystanku wysiadło 19 osób, a wsiadło 17. Teraz w pociągu znajdują się 63 osoby. Ilu pasażerów było w pociągu na początku podróży?"

Propozycje rozwiązań od internautów

Komentujący przyznali zgodnie, że zagadka nie jest sformułowana w jasny sposób, a uczniowie mogą jej po prostu nie zrozumieć. Do dyskusji szybko dołączyli rodzicie uczniów biorących udział teście, pisząc "to zadanie doprowadziło moje dziecko do płaczu". Użytkownicy Twittera podawali jako wynik m.in. liczby: 63, 65, 0, 1, 2 i 46. Głowiono się również nad metodami rozwiązania, pamiętając, że zagadka jest oryginalnie przeznaczona dla dzieci. "Nic dziwnego, że dzieci nie lubią matematyki" – komentowali sfrustrowani internauci. Dyskusja na Twitterze szybko stała się medialnym wydarzeniem, a tematem zagadki zajął się m.in. Huffington Post i organizacje rodzicielskie postulujące rezygnację z testów dla 7-latków.

Jakie jest rozwiązanie zagadki?

Publikacja wyników szkolnych testów rozwiała wątpliwości. Prawidłowy wynik zadania to "65". Twórcy testu założyli, że w trakcie czytania zagadki uczniowie szybko zauważą różnicę 2 brakujących pasażerów (bez konieczności wykonywania bardziej skomplikowanych obliczeń). Jeden z użytkowników Twittera rozpisał proste równanie z niewiadomą. Podkreślił jednak, że ten zapis mógł być zbyt skomplikowany dla 7-letniego ucznia:

x – liczba pasażerów na początku podróży

x – 19 + 17 = 63

x = 63 + 19 – 17

x = 65

Odpowiedź okazała się nieprzekonującą dla części internautów. Podobnego zdania była autorka oryginalnego wpisu na Twitterze. Zdaniem Louise Bloxham "wyniki 0, 1, 2 & 65 są logicznie prawidłowe. Każdy, inny wynik wymaga dodatkowego wyjaśnienia". A czy twoim zdaniem – oprócz podanego wyniku – da się jeszcze uzyskać inne odpowiedzi?